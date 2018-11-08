ФОТО, ВИДЕО. В Литве открылась первая в мире янтарная баня

Delfi Turgid
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ФОТО, ВИДЕО. В Литве открылась первая в мире янтарная баня
Foto: © Bendrovės archyvas
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В Литве появилась первая в мире янтарная баня, которая обошлась в 100 000 евро (использовали 3 тонны натурального янтаря из Балтийского моря). Предполагают, что она заинтересует как жителей Литвы, так и туристов. В бане будут проводить разного рода программы, например, будут играть на хрустальной арфе, которая стоила 1000 евро.

Баня была открыта в оздоровительном центре Atostogų parkas (Паланга). Ее назвали "Солнцем" (Saulės). Площадь бани – 22 кв. м, поэтому одновременно в ней могут находиться 15 человек.

На оборудование бани ушел почти год. Директор Atostogų parkas Ричардас Йовайша сказал, что в мире есть бани с отдельными элементами из янтар, но в этой бане использовали огромное количество янтаря, им покрыты стены, потолок и даже лежаки.

"Посетители называют баню пропавшей янтарной комнатой", - сказал Йовайша.

В бане поддерживают температуру 45–48 градусов.

"Главной задачей было правильное использование янтаря для укрепления здоровья людей. Мы советовались с учеными, и вот результат. Взаимодействие января, тепла и инфракрасных лучей - вот что способствует укреплению здоровья человека", – сказал Йовайша.

Банщики Atostogų parkas Йонас Пуджмис и Эдуардас Мишейкис сказали, что прогретый до определенной температуры янтарь выделяет янтарную кислоту, которая жизненно важна для организма каждого человека. В такой бане рекомендуют находиться не больше 30 минут – этого достаточно, чтобы получить максимум пользы. По словам Мишейкиса, в такую баню можно приходить ежедневно, поскольку она положительно влияет на нервную систему, снимает стресс, ее рекомендуют подросткам и активным детям, поскольку она обладает успокаивающим действием. После бани рекомендуют пить янтарную воду (с растворенной янтарной кислотой).

По словам Йовайши, посещение этой бани стоит 3 евро, но чтобы в нее попасть, надо купить билет в весь банный комплекс (это 14 евро для взрослого и 6 евро для детей и пенсионеров).

В бане планируют проводить специальные программы, например, игра на хрустальной арфе, других музыкальных инструментах.

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Delfi Turgid

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