ФОТО: Вильнюсскую елку назвали самой красивой в Европе и вот как она выглядит с высоты птичьего полета

Портал European Best Destinations составил список самых красивых рождественских елок. И на первом месте оказалась главная елка Литвы, огни на которой были зажжены 1-го декабря.

"Это самая красивая рождественская елка в Европе. Вильнюсская ель поражает!", - написал портал о литовской красавице, установленной на Кафедральной площади. Кстати, высокую оценку получила не только елка, но и праздничные украшения всего Старого города.

Далее отмечается, что ель украшают 70 000 лампочек и 900 игрушек и увидеть ее можно с самолета, направляющегося в Вильнюсский аэропорт. Также подчеркивается большая площадь праздничной композиции — 2 500 квадратных метров.

"Так как общая площадь составляет 2500 квадратных метров, то вы обязательно найдете идеальный фон для отличной фотографии", - не жалеет лестных слов European Best Destinations.

Высоко оценивается и рождественский рынок, который расположился вокруг главной ели Литвы — это традиционный рождественский атрибут, где можно купить сувениры ручной работы.

В списке также оказались рождественские елки Праги, Рима, Страсбурга, Вены, Варшавы.

Вот так выглядит вильнюсская елка с высоты птичьего полета.

А вот как выглядит площадь вокруг.