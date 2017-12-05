ФОТО: Вильнюсскую елку назвали самой красивой в Европе и вот как она выглядит с высоты птичьего полета

Delfi Turgid
3 комментария
ФОТО: Вильнюсскую елку назвали самой красивой в Европе и вот как она выглядит с высоты птичьего полета
Foto: DELFI

Портал European Best Destinations составил список самых красивых рождественских елок. И на первом месте оказалась главная елка Литвы, огни на которой были зажжены 1-го декабря.

"Это самая красивая рождественская елка в Европе. Вильнюсская ель поражает!", - написал портал о литовской красавице, установленной на Кафедральной площади. Кстати, высокую оценку получила не только елка, но и праздничные украшения всего Старого города.

Далее отмечается, что ель украшают 70 000 лампочек и 900 игрушек и увидеть ее можно с самолета, направляющегося в Вильнюсский аэропорт. Также подчеркивается большая площадь праздничной композиции — 2 500 квадратных метров.

"Так как общая площадь составляет 2500 квадратных метров, то вы обязательно найдете идеальный фон для отличной фотографии", - не жалеет лестных слов European Best Destinations.

Высоко оценивается и рождественский рынок, который расположился вокруг главной ели Литвы — это традиционный рождественский атрибут, где можно купить сувениры ручной работы.

В списке также оказались рождественские елки Праги, Рима, Страсбурга, Вены, Варшавы.

Вот так выглядит вильнюсская елка с высоты птичьего полета.

А вот как выглядит площадь вокруг.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО: На Домской площади в Риге зажгли елку

ФОТО: На Домской площади в Риге зажгли елку

В этом году к Рождеству тоже можно срубить елочку в государственных лесах

В этом году к Рождеству тоже можно срубить елочку в государственных лесах

10 самых уникальных рождественских традиций в мире

10 самых уникальных рождественских традиций в мире

ФОТО: Вильнюсскую елку назвали самой красивой в Европе и вот как она выглядит с высоты птичьего полета

ФОТО: Вильнюсскую елку назвали самой красивой в Европе и вот как она выглядит с высоты птичьего полета (3)

Правда или миф: эксперты в области туризма поделились способами поиска более дешевых перелётов в праздничные дни

Правда или миф: эксперты в области туризма поделились способами поиска более дешевых перелётов в праздничные дни

18 причин, почему Финляндия — лучшая страна в мире

18 причин, почему Финляндия — лучшая страна в мире (3)

Регулятор назвал государства, где не действует бесплатный роуминг

Регулятор назвал государства, где не действует бесплатный роуминг (48)

10 самых уникальных рождественских традиций в мире

10 самых уникальных рождественских традиций в мире

подробнее
18 причин, почему Финляндия — лучшая страна в мире

18 причин, почему Финляндия — лучшая страна в мире (3)

Регулятор назвал государства, где не действует бесплатный роуминг

Регулятор назвал государства, где не действует бесплатный роуминг (48)

Правда или миф: эксперты в области туризма поделились способами поиска более дешевых перелётов в праздничные дни

Правда или миф: эксперты в области туризма поделились способами поиска более дешевых перелётов в праздничные дни

Горячие источники Европы: 20 лучших мест для погружения

Горячие источники Европы: 20 лучших мест для погружения

10 самых уникальных рождественских традиций в мире

10 самых уникальных рождественских традиций в мире

подробнее