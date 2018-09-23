ФОТО: Заброшенная Абхазия глазами британского фотографа Джеймса Кервина

Delfi Turgid
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ФОТО: Заброшенная Абхазия глазами британского фотографа Джеймса Кервина
Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Многострадальная, пострадавшая от войны и почти никем не признанная как самостоятельное государство Абхазия — рай для любителей наблюдать живописные руины и развалины. Британский фотограф Джеймс Кервин потратил много времени на путешествия по Грузии и Абхазии, и увиденное там действительно поразило его до глубины души.

Самые живописные места бывшей "всесоюзной здравницы" он запечатлел на фотографиях. Их стоит посмотреть — хотя бы потому, что сами вы в обозримом будущем едва ли рискнете отправиться в эти края.

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Delfi Turgid

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