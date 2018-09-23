ФОТО: Заброшенная Абхазия глазами британского фотографа Джеймса Кервина

Многострадальная, пострадавшая от войны и почти никем не признанная как самостоятельное государство Абхазия — рай для любителей наблюдать живописные руины и развалины. Британский фотограф Джеймс Кервин потратил много времени на путешествия по Грузии и Абхазии, и увиденное там действительно поразило его до глубины души.

Самые живописные места бывшей "всесоюзной здравницы" он запечатлел на фотографиях. Их стоит посмотреть — хотя бы потому, что сами вы в обозримом будущем едва ли рискнете отправиться в эти края.