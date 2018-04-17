ФОТО: Загадочный "небоскреб" на Аляске или где на самом деле жила семья Рона Уизли

Delfi Turgid
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Это странное здание находится неподалеку от города Уиллоу на Аляске. Высотой оно примерно с 12-этажный дом, но считать его строительство законченным едва ли возможно.

A photo posted by @3milymcmanus on Jan 28, 2015 at 5:27pm PST



Считается, что первоначальный владелец дома строил его в течение 10 лет до тех пор, пока его смерть не приостановила работы. После этого дом простоял заброшенным еще около 10 лет пока не обрел новых владельцев и они не попытались начать в нем реставрационные работы.

Местные жители утверждают, что первый хозяин здания возводил этот дом для того, чтобы у него открывался отличный вид на самую высокую гору Северной Америки – Мак-Кинли (она расположена в центре национального парка Денали).

A photo posted by Matt Wild (@akwildak) on Jan 4, 2015 at 10:22pm PST



Владелец развернул строительство дома сразу после того, как в этом месте произошел большой лесной пожар и все деревья выгорели. Однако со временем лес снова вырос, и хозяевам пришлось надстраивать в доме все новые и новые этажи. Так он превратился в то, что мы можем наблюдать сейчас.

Нам же кажется, что именно в этом доме должна была жить семья Рона Уизли из истории про Гарри Поттера – слишком сильно эта достопримечательность на Аляске напоминает "резиденцию" семьи Уизли.

A photo posted by Brandon Wisner (@bwisner22) on Sep 7, 2014 at 11:01pm PDT



Если же вы когда-нибудь окажетесь на Аляске, то знайте, что дом хоть и выглядит заброшенным, он по-прежнему является частной собственностью. Расположено здание между городами Уиллоу и Талкитна. И если добираться до него из Талкитны, где, кстати, мэром города является кот по имени Стаббс, то дорога займет около получаса.

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Delfi Turgid

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