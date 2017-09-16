ФОТО. Завод, который стал туробъектом: как выглядит Кренгольмская мануфактура в Нарве

Хотя заброшенные объекты далеко не всегда интересны, цеха Кренгольмской мануфактуры в эстонской Нарве заслуживают внимания путешественников. Будучи основанной в середине XIX века, мануфактура была одним из лидеров текстильной промышленности сначала Российской империи, а затем и СССР. Ее продукцию хорошо знали и в Европе конца XIX века. Сегодня под брендом "Кренгольмская мануфактура" выпускается очень мало товаров, а исторические цеха стоят заброшенными.

Кренгольмская мануфактура — тогда…

Географически мануфактура располагается вдоль левого берега реки Нарвы и на острове Кренгольм. Именно там, в 1857 году пионером хлопкопрядильной отрасли в России Людвигом Кнопом вместе с Козьмой Солдатенковым и Алексеем Хлудовым было учреждено "Товарищество Кренгольмской мануфактуры". На тот момент мануфактура была крупнейшей в Европе. Это был целый комплекс зданий, на создание которого ушло почти 50 лет: Старая и Новая фабрики на острове Кренгольм и у Нарвского водопада, прядильная фабрика, Йоальская фабрика на левом берегу реки Нарвы и Георгиевская фабрика. К концу XIX века на мануфактуре было занято порядка 7000 человек и плохие условия работы привели к началу Кренгольмской стачки — первой крупной промышленной забастовки в Российской Империи. Она переросла в столкновения, подавлять которые были вызваны войска…

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Экономика Кренгольмской мануфактуры была завязана на Российскую Империю. Хлопок ввозили из США или Великобритании, получившуюся пряжу продавали в Санкт-Петербург и Москву. Энергию для станков вырабатывали на месте — с помощью водопада и паровых машин. В начале XX века жизнь рабочих — преимущественно русских, меньше эстонцев — резко улучшилась, были построены больница, хлебозавод, школа и другие объекты инфраструктуры.

После революции 1917 года мануфактура закрылась, так как лишилась основного рынка сбыта. Вновь открылась только в 1944 году, уже в СССР. И, опять же, стало крупным предприятием, на котором в 1970-е годы работало до 12 тыс. человек.

В 1994 году после восстановления независимости Эстонии, мануфактура была приватизирована. Основным акционером стала шведская компания Boras Wafveri AB. Однако дела шли плохо и в 2010 году мануфактуру объявили банкротом.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

После этого территорию и здания Кренгольмской мануфактуры переняло государство. Все постройки советского времени были снесены, а все исторические — 35 объектов — получили статус памятников. В их числе Георгиевская фабрика, Йоалаская фабрика, прядильная фабрика, дом директора мануфактуры Карра, дом директора Шоукросса, водонапорная башня, складской комплекс, хлебозавод, пожарное депо, здание электростанции, Кренгольмская старая больница, Кренгольмская новая больница, арестный дом, жилой дом для руководителей мануфактуры, пять жилых домов для мастеров, девять жилых казарм и мусоросжигательная печь.

…и сейчас

Территория мануфактуры закрыта для свободного посещения, пишет Алина Андрушайте для Delfi Tūrismagids. Попасть внутрь можно только с гидами, которые ожидают всех желающих по воскресеньям в 12:00 у входа в мануфактуру. Экскурсия стоит 13 евро с человека, детям дешевле. Расплата наличными, а авто можно оставить бесплатно тут же у ворот. Экскурсии проводятся на эстонском, русском и английском. Если людей мало, то группы на разных языках объединяют и рассказывают все сразу на двух языках.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Что больше всего поразило автора, так это то, что старинные корпуса были построены с выдумкой — здания украшены изнутри и снаружи, а не несут сугубо функциональную нагрузку.

В Нарве, помимо Кренгольмской мануфактуры стоит осмотреть также замок, прогуляться по благоустроенной набережной и добраться до местного взморья. Ну а по пути не выйдет проехать мимо Тарту. Но это уже совсем другая история.