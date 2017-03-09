Фотографы в ужасе: как выглядит гордость литовской столицы

Foto: ViršVisko komanda rus.DELFI.lv, ru.DELFI.lt Команда фотографов ViršVisko сфотографировала вид на гору Гедиминаса, которую сейчас ремонтируют, сверху и с более близкого расстояния. К сожалению, картина печальная. "Мы хотим показать гражданам, насколько ужасно выглядит гордость нашей столицы", – сказано в письме фотографов. Информационное агентство BNS сообщило, что 7 марта на горе Гедиминаса был зафиксирован еще один оползень. "Вчера на юго-восточном склоне зафиксировали оползень размером 40 кв. м. Комиссия Минкульта должна собраться и решать, что делать дальше", – сказал в среду BNS представитель Литовского национального музея Арминас Шилейкис.

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.