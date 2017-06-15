Вместо живой лошади – 26 лошадиных сил под капотом трактора, который обладает высокой производительностью и низким уровнем содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Маршрут проходит по территории открытых пространств, где животные находятся в естественной среде обитания. Можно будет не только увидеть ланей, оленей и косуль, но и сфотографироваться с ними. Тур длится 2-2,5 часа, гид-экскурсовод прилагается.

"В Беловежскую пущу люди приезжают прежде всего посмотреть на природу. Посещения вольеров и музея многим оказывается недостаточно. Поэтому после обзорной экскурсии мы предложим им пересесть из автобуса в бричку и отправиться на фотосафари. Разработанный маршрут позволяет почти со стопроцентной уверенностью гарантировать встречу с дикими животными на воле. Думаем, что тур будет востребован туристами", – говорит Оксана Богалейша, начальница туристического отдела Беловежской пущи.

Сейчас проводится розыгрыш двух бесплатных билетов на фотосафари. В ближайшее время экскурсии будут проводиться по предварительным заявкам, а в будущем – по графику.