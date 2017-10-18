ФОТОЗАГАДКА. Что такое "золотая осень", но не в Сигулде?

"Золотая осень" в самом разгаре и многие традиционно едут наслаждаться ею в Сигулду или в долину реки Гауя. Но можно отправиться и в противоположную от Риги сторону и найти действительно прекрасные и очень "осенние" места. Одно из них — Кемери. Это чудесный парк у исторического санатория, болотные тропы и другие интересные объекты.





В Кемери можно приехать на поезде, карту и маршруты изучить на информационном стенде. Лайфхак — сфотографируйте интересующие вас объекты на телефон, если не хотите возиться с бумагой.

Прежде всего, отправляйтесь к "Лесному дому" через исторический центр Кемери, по дороге отхлебните из знаменитого сероводородного источника "Ящерица". Гуляйте не спеша — посмотрите на известные объекты курорта (например, санаторий). Или просто наслаждайтесь природой, благо там много интересных деревьев, нигде больше в Латвии не растущих. В районе "Лесного дома" есть дорожки и тропы для людей разного возраста и разной физической подготовки.

Foto: Artis Veigurs

После этого по специальному маршруту, который будет помечен на деревьях специальными отметками и по-латышски называется "Lūžņu grāvja sēravota maršruts", отправляйтесь к Серному озеру, одному из самых сильных серных источников в парке. После этого он выведет вас назад к станции.

Всего за день вы пройдете 7-9 километров. До маршрута можно доехать и на авто, но машину тогда лучше оставить у "Ящерицы" или у "Лесного дома".

Помимо этой "сборной солянки" в Кемери также можно воспользоваться готовыми маршрутами: