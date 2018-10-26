Гавайи лишились одного из своих островов: он утонул

Такое событие, разумеется, не является чем-то естественным. Напротив, такое случается крайне редко и никогда по собственной инициативе.

Вот и в данном случае причиной затопления острова оказался ураган "Валака". По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США под воду полностью ушел остров Восточный, длина которого составляла 1 км, а ширина 120 метров. На острове обитали тюлени-монахи и редкий вид зеленых морских черепах.

Гавайский архипелаг состоит из 24 островов и атоллов, а затонувший остров являлся вторым по величине в составе северо-западного атолла.