Где погреться: шесть пляжей Европы, на которых хочется остаться

Это лето было довольно долгим и солнца хватало, но осень принесла прохладу и сырость, и вам захотелось туда, где по-прежнему тепло. Однако согреть может и виртуальное путешествие, поэтому Tūrismagids познакомит вас с шестью восхитительными европейскими пляжами, чьи песок и вода так и зовут в отпуск.

Красивых пляжей в мире предостаточно, и если вы один из тех, кому нравится отдых у воды, когда можно купаться, а можно лежать и ничего не делать, то знакомьтесь и выбирайте, куда поедете. В этом списке и популярные курорты, и скрытые от глаз толпы райские уголки.

Пляж Карвуеру, Алгарве, Португалия

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У Португалии вообще особый шарм, в эту страну можно приезжать много раз, чтобы и насладиться ее природой, и оценить красоту городов. Побывать стоит и в регионе Алгарве, где много разнообразных роскошных пляжей, в том числе с известняковыми пещерами, которые можно осмотреть.

Одним из самых красивых пляжей региона считается пляж городка Карвуеру (Carvoiero). Как пишет European Best Destionations, тем, кто попадает в это дивное место, хочется обменять билеты и задержаться здесь подольше. Температура воды в теплые месяцы года в этом месте именно такая, чтобы было приятно охладиться и не пришлось после этого стучать зубами. Если вам нравятся волны, то они здесь частые гости.