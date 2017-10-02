Clinic Compare, британский сайт, на котором сравниваются клиники, составил рейтинг самых нездоровых стран в мире. Компания проанализировала данные по 179 странам мира, обращая внимание на такие показатели, как потребление алкоголя и табака в год на человека, а также уровень ожирения. Рейтинг по каждому из параметров складывался в общий рейтинг, что в итоге привело к рейтинг самых нездоровых стран мира, о которых рассказывается ниже.

20. Украина

Эта страна заняла 8-е место по потреблению алкоголя. На каждого жители приходится 12,8 литра чистого алкоголя в год.

19. Великобритания

Страна заняла 19-е место в общем рейтинге, при том, что по уровню употребления алкоголя ее жители оказались на 9-м месте в мире.

18. Румыния

В среднем каждый житель Румынии выкуривает 1 619 сигарет в год.

17. Греция

Свыше 25% населения Греции страдают от ожирения.

16. Австралия

В среднем каждый житель Австралии потребляет 11,2 литра алкоголя в год, что привело к тому, что Австралия оказалась на 17-м месте по уровню употребления алкоголя.

15. Ливан

Ливан занимает 3-е место по уровню потребления табака. На каждого жителя страны в среднем приходится 3 023 сигареты в год.

14. Канада

Почти 30,1% населения Канады страдают от ожирения.

13. Бельгия

Страна занимает 7-е место как по уровню потребления табака, так и алкоголя.

12. Эстония

Почти 24,5% населения этой страны страдают от ожирения. Кроме того, средний уровень потребления алкоголя в год - 12,8 литра на человека.

11. Болгария

Страна занимает 6-е место по уровню потребления алкоголя. Помимо этого, почти 25,6% населения этой страны страдает от ожирения.

10. Литва

Жители Литвы потребляют больше всего алкоголя согласно приведенной статистике. На каждого жителя страны приходится 18,2 литра алкоголя в год.

10. США

США стали единственное неевропейской страной, которая вошла в топ-10 самых нездоровых стран. Здесь самый высокий уровень ожирения в мире – 35%.

9. Люксембург

Почти 25% населения этой страны страдают от ожирения.

8. Польша

В среднем каждый житель Польши выкуривает 1 369 сигарет в год и выпивает 12,3 литра алкоголя.

7. Хорватия

Эта страна занимает 6-е место по уровню потребления алкоголя - 13,6 литра на человека в год.

6. Венгрия

В среднем каждый житель Венгрии выкуривает 1 774 сигареты в год.

5. Словакия

27,4% населения этой страны страдают от ожирения. Помимо этого, жители Словакии занимает 9-е место в мире по уровню потребления алкоголя.

4. Белоруссия

Страна занимает 2-е место по уровню потребления как табака, так и алкоголя.

3. Словения

Страна заняла 6-е место в мире по употреблению табака и табачных продуктов - 2 637 сигарет в год.

2. Россия

В среднем на каждого жителя России приходится 13,7 литра алкоголя и 2 690 сигарет в год.

1. Чехия

Чехия стала самой нездоровой страной в мире. Она занимает 5-е место по потреблению алкоголя в мире и 11-е место по потреблению табака на человека. Помимо этого, 29,1% населения страны страдают от ожирения.