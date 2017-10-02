20. Украина
Эта страна заняла 8-е место по потреблению алкоголя. На каждого жители приходится 12,8 литра чистого алкоголя в год.
19. Великобритания
Страна заняла 19-е место в общем рейтинге, при том, что по уровню употребления алкоголя ее жители оказались на 9-м месте в мире.
18. Румыния
В среднем каждый житель Румынии выкуривает 1 619 сигарет в год.
17. Греция
Свыше 25% населения Греции страдают от ожирения.
16. Австралия
В среднем каждый житель Австралии потребляет 11,2 литра алкоголя в год, что привело к тому, что Австралия оказалась на 17-м месте по уровню употребления алкоголя.
15. Ливан
Ливан занимает 3-е место по уровню потребления табака. На каждого жителя страны в среднем приходится 3 023 сигареты в год.
14. Канада
Почти 30,1% населения Канады страдают от ожирения.
13. Бельгия
Страна занимает 7-е место как по уровню потребления табака, так и алкоголя.
12. Эстония
Почти 24,5% населения этой страны страдают от ожирения. Кроме того, средний уровень потребления алкоголя в год - 12,8 литра на человека.
11. Болгария
Страна занимает 6-е место по уровню потребления алкоголя. Помимо этого, почти 25,6% населения этой страны страдает от ожирения.
10. Литва
Жители Литвы потребляют больше всего алкоголя согласно приведенной статистике. На каждого жителя страны приходится 18,2 литра алкоголя в год.
10. США
США стали единственное неевропейской страной, которая вошла в топ-10 самых нездоровых стран. Здесь самый высокий уровень ожирения в мире – 35%.
9. Люксембург
Почти 25% населения этой страны страдают от ожирения.
8. Польша
В среднем каждый житель Польши выкуривает 1 369 сигарет в год и выпивает 12,3 литра алкоголя.
7. Хорватия
Эта страна занимает 6-е место по уровню потребления алкоголя - 13,6 литра на человека в год.
6. Венгрия
В среднем каждый житель Венгрии выкуривает 1 774 сигареты в год.
5. Словакия
27,4% населения этой страны страдают от ожирения. Помимо этого, жители Словакии занимает 9-е место в мире по уровню потребления алкоголя.
4. Белоруссия
Страна занимает 2-е место по уровню потребления как табака, так и алкоголя.
3. Словения
Страна заняла 6-е место в мире по употреблению табака и табачных продуктов - 2 637 сигарет в год.
2. Россия
В среднем на каждого жителя России приходится 13,7 литра алкоголя и 2 690 сигарет в год.
1. Чехия
Чехия стала самой нездоровой страной в мире. Она занимает 5-е место по потреблению алкоголя в мире и 11-е место по потреблению табака на человека. Помимо этого, 29,1% населения страны страдают от ожирения.