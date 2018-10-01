Германия для новичков: с чего начать?

Delfi Turgid
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Веймар и Дессау
Германия для новичков: с чего начать?
Foto: Pixabay

Пожалуй, самое трудное в знакомстве с Германией — это составление маршрута. Что выбрать: безудержную энергию городов с богатейшим культурным наследием и превосходными ресторанчиками или живописную природу с величественными горами и продуваемыми пляжами на Балтийском море? Наш совет — не выбирайте, а попробуйте всего понемногу, трудно отказаться от чего-то одного, пишет Lonely Planet.

Берлин

После падения Берлинской стены в 1989 году, Берлин беспрерывно растет и развивается. Среди самых ярких его достопримечательностей — стеклянный Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Чекпойнт Чарли и телевизионная вышка. В музеях представлены легендарные экспонаты — голова Нефертити в Новом музее и античные находки в Пергамском музее.

Если вам интересны места, которые любят сами берлинцы, то отправляйтесь на Темпельхофер — бывший аэропорт, который превратили в современный сад и место отдыха, а на другом конце города расположен бывший бункер времен Второй мировой войны, в котором представлена коллекция современного искусства Boros Collection. Берлин славится необычным использованием мест и строений, например, концертная площадка Silent Green расположена в бывшем крематории, а пляжный клуб Badeschiff — на затопленной грузовой барже. Обязательно посетите Urban Nation — первый в мире музей стрит-арта.

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Веймар и Дессау

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Delfi Turgid

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