Города-призраки: 10 великих, но теперь заброшенных городов Европы

Великие столицы цивилизаций сохранились и по сей день — Афины, Рим, Стамбул до сих пор процветают и привлекают путешественников со всего мира. Однако мало что так притягивает, как меланхоличная величественность заброшенных городов, где воображение начинает работать с бешеной силой, и мы представляем жизнь среди этих развалин, некогда бывшими такими же городами, в каких мы живем сейчас, пишет Rough Guides в статье о 10 самых ярких городах-призраках Европы.

Помпеи, Италия

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Пожалуй, это самый символичный из древних городов, поскольку он был разрушен катаклизмом. Помпеи были погребены под пеплом от извержения вулкана Везувия в 79 году. В результате этот город хорошо сохранился и прогулка по его узким улочкам похожа на виртуальную симуляцию жизни в первом веке.

Здесь сохранились удивительные мозаичные работы и фрески, и есть что-то трогательное в том, чтобы побывать в отпуске в месте, где римляне сами приезжали отдыхать, судя по количеству гостевых вилл на окраине города.