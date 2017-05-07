Города в детстве: поселения, которые сделались современными мегаполисами

Вот какими были самые большие в мире города, когда они стояли у истоков своего создания. Ни один из них, конечно, не назывался "Большим Гадюкино", но размерами они едва ли были больше небольшой деревушки.

Лондон

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Первым поселением на месте современного Лондона был город Римской Британии —Лондиниум, основанный примерно в 50 году нашей эры. Его местонахождение было стратегическим. Располагаясь в устье реки Темзы и имея при этом мост на другой ее берег, Лондиниум обеспечивал связь как с морем (то есть со всей Европой), так и с внутренними районами Великобритании.

Лондиниум был домом для 60 000 человек. В промежутке между 180 и 225 годами нашей эры вокруг города была выстроена защитная крепостная стена. Попасть в город можно было через одни из шести ворот: Людгейт, Ньюгейт, Альдерсгейт, Криплгейт, Бишопсгейт и Альдгейт.