Горы, музеи и новая Лодзь. Топ-7 причин отправиться в Польшу уже этой осенью

Мало какие страны изменились за последние 20 лет так, как Польша — большинство ее городов прошло через серьезную модернизацию, обновления, расширения, обзавелись новыми музеями, галереями, концертными залами, ночными клубами. Rough Guides рассказывает, что обязательно нужно увидеть и посетить в Польше.

Новые музеи

В Польше открылось много новых музеев, однозначно стоящих посещения: например, Силезский музей в Катовице, специально построенный под землей как дань истории города, связанной с добычей угля, или Музей Второй мировой войны в Гданьске — сооружение, наклоненное к городскому каналу под большим углом.

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Современные музеи несут в себе мощное послание — Европейский центр солидарности отдает честь памяти польскому движению "Солидарность" и служит вдохновляющей данью уважения другим революциям без насилия. Музей истории польских евреев в Варшаве отличается особой эпичностью и рассказывает об истории еврейского общества, которое почти столь же древнее, как и история самой Польши.