Причина востребованности чешских отелей и гостиниц кроется не только в количестве туристов, но и в том, что сами чехи хотят хотя бы часть летних каникул провести в своей стране.

Спрос на гостиницы в Чехии особенно быстро растет последние 2 года. Здесь не только безопасно, но доступны разные виды отдыха: кемпинг, велнес-отели и агроэкотуризм. В июле и августе прошлого года отели, пансионаты и кемпинги приняли 2,7 млн чехов и 2 млн иностранцев.

Более 60 % иностранных туристов летом по традиции приезжает в Прагу, но многие из них начинают открывать для себя и регионы страны. На юге Моравии и Чехии, куда иностранцы чаще всего отправляются после Праги, отдохнули 280 тысяч путешественников.

Владельцы объектов размещения также не боятся повышать цены на услуги благодаря хорошей экономической ситуации в стране и росту доходов жителей Чехии.