Готические соборы, старинные университеты и узкие улочки: Топ-10 великолепных старинных городов Бельгии

Компактная Бельгия, несмотря на свои скромные размеры, является одной из самых важных стран Европы. Архитектурное наследие Бельгии само по себе является свидетельством развития страны, по которому можно учить историю. Pandotrip опубликовал список самых важных и красивых исторических городов Бельгии.
Бланкенберге
В живописном городке на берегу моря бельгийцы уже давно проводят свои отпуска. С городского пляжа можно попасть на знаменитый "круглый" пирс, построенный в 1933 году и придающий побережью особый шарм. Местные жители особенно любят старый город и его рестораны, в которых подают превосходные блюда из морепродуктов.