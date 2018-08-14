Готические соборы, старинные университеты и узкие улочки: Топ-10 великолепных старинных городов Бельгии

Компактная Бельгия, несмотря на свои скромные размеры, является одной из самых важных стран Европы. Архитектурное наследие Бельгии само по себе является свидетельством развития страны, по которому можно учить историю. Pandotrip опубликовал список самых важных и красивых исторических городов Бельгии.