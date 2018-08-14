Готические соборы, старинные университеты и узкие улочки: Топ-10 великолепных старинных городов Бельгии

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 10
Турне
Готические соборы, старинные университеты и узкие улочки: Топ-10 великолепных старинных городов Бельгии
Foto: Shutterstock

Компактная Бельгия, несмотря на свои скромные размеры, является одной из самых важных стран Европы. Архитектурное наследие Бельгии само по себе является свидетельством развития страны, по которому можно учить историю. Pandotrip опубликовал список самых важных и красивых исторических городов Бельгии.

Бланкенберге

Готические соборы, старинные университеты и узкие улочки: Топ-10 великолепных старинных городов Бельгии
Foto: Shutterstock

В живописном городке на берегу моря бельгийцы уже давно проводят свои отпуска. С городского пляжа можно попасть на знаменитый "круглый" пирс, построенный в 1933 году и придающий побережью особый шарм. Местные жители особенно любят старый город и его рестораны, в которых подают превосходные блюда из морепродуктов.

1 10
Турне

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Отойдите от края платформы: 9 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире

Отойдите от края платформы: 9 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире

Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13

Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран

10 самых распространенных ловушек для туристов: на что не стоит тратить время

10 самых распространенных ловушек для туристов: на что не стоит тратить время

Все секреты Риги!

История Гризинькалнса: вымысел о событиях 1905 года и дом, построенный для слежки за другими
Готические соборы, старинные университеты и узкие улочки: Топ-10 великолепных старинных городов Бельгии

Готические соборы, старинные университеты и узкие улочки: Топ-10 великолепных старинных городов Бельгии

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века (2)

"Через пару дней я тут на камешке помру": как спасали российского альпиниста в горах Пакистана

"Мама в шоке будет": 40 впечатляющих фактов о самых высоких зданиях в мире

Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

подробнее
Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

"Через пару дней я тут на камешке помру": как спасали российского альпиниста в горах Пакистана

Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе

Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе (1)

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века (2)

"Мама в шоке будет": 40 впечатляющих фактов о самых высоких зданиях в мире

подробнее