Гражданство в обмен на инвестиции: 15 стран с самыми дорогими паспортами

Самые богатые жители нашей планеты тратят свои деньги не только на частные самолеты и яхты. Они также тратят их на то, чтобы приобрести второй паспорт.

Эксперты CS Global Partners в рамках исследованияSecond Citizenship Survey 2017 выяснили, что 89% людей во всем мире хотели бы иметь второе гражданство, а чуть более 34% заявляют о том, что они готовы инвестировать в получение второго гражданства.

Более того, 80% заявили, что они готовы инвестировать или пожертвовать 5% своего годового дохода на получение второго гражданства. Это больше, чем они тратят на месячную оплату аренды жилья.

К счастью для них, многие страны предлагают программы Citizenship by Investment (CIP), в рамках которых любой желающий получить гражданство в стране может инвестировать деньги в недвижимость и получить гражданство вместе с правом собственности на недвижимость.

Логично предположить, что покупка гражданства таким образом обходится недешево.

Ниже мы расскажем о 15 странах мира с самым дорогим гражданством.

15. Молдавия

Гражданство: от €146 300 ($169 292)

Программа CIP была утверждена в Молдавии, в рамках которой согласно Henley & Partners желающий получить гражданство должен внести следующее пожертвование:

минимальное невозвратное пожертвование в Государственный инвестиционный фонд в размере €100 тыс. за одного соискателя плюс оплата поставщику услуг в размере €35 тыс., государственный взнос - €5 тыс., юридические взносы - €6 тыс., а также взнос за биометрический паспорт - €300.

14. Камбоджа

Гражданство: от $245 230

Камбоджа разрешает иностранцам получать второе гражданство в обмен на инвестиции с 1996 г.

У соискателя камбоджийского гражданства есть несколько возможностей:

инвестировать $294 276 в экономику страны, эти инвестиции должны быть одобрены либо Камбоджийским советом по развитию, либо правительством;

пожертвовать $245 230 на восстановление камбоджийской экономики.

Помимо этого, соискатели должны знать язык и историю страны, они должны получить сертификаты от полиции, а также от врача в подтверждение примерного поведения и хорошего состояния здоровья.

13. Греция

Гражданство: от €250 тыс. ($290 143)

Чтобы получить гражданство Греции, необходимо инвестировать как минимум 250 тыс. евро в недвижимость этой страны.

12-11. Португалия

Золотая виза: от €350 тыс. ($406 200)

Португальская программа "золотой визы" действует уже почти шесть лет, но уже успела снискать звание одной из самых удачных в Европе.

С каждым годом интерес со стороны иностранных инвесторов все растет.

Согласно обновленному закону в Португалии существует шесть оснований для получения ВНЖ:

инвестиции в экономику Португалии не менее €1 млн;

открытие бизнеса с предоставлением не менее 30 рабочих мест;

покупка недвижимости стоимостью не менее €500 тыс. (это может быть не один объект, а несколько, суммарной стоимостью более €500 тыс.) или не менее €350 тыс., если купленная недвижимость имеет возраст более 30 лет и находится в районах культурно-исторического наследия или восстановления городской среды;

инвестиции в культурные и научные исследования от €350 тыс.;

инвестиции в художественное производство и национальное природное наследие от €250 тыс.;

инвестиции в фонд поддержки малого бизнеса не менее €500 тыс.

12-11. Черногория

Гражданство: от €350 тыс. ($406 200)

Для соискателей Черногория представляет две возможности получения гражданства.

Программа инвестиций для получения гражданства запускается в октябре, а гражданство получат всего 2 тыс. соискателей:

Инвестировать €250 тыс. в одобренные правительством проекты развития северной части страны.

Инвестировать €450 тыс. в одобренные правительством проекты в южной части страны.

Существует дополнительный взнос в размере €100 тыс. за одну заявку, который также платится государству и направляется в специальный фонд по развитию наименее развитых регионов Черногории.

10. США

ВНЖ: от $500 тыс.

Виза EB-5 дает статус резидента, которая впоследствии может привести к получению гражданства США.

Через два года после получения гринкарты соискатели и их семьи могут подавать заявку на получение гражданства.

Для инвесторов существуют следующие возможности:

инвестировать $500 тыс. в сельские районы или районы с высоким уровнем безработицы, создав предприятие с 10 новыми рабочими местами;

прямые инвестиции в размере $1 млн в американское коммерческое предприятие;

а также существует ряд других инвестиционных возможностей, которые позволят получить заветное гражданство.

9. Испания

Золотая виза: от €500 тыс. ($580 286)

В отличие от обычной она дает своему обладателю возможность неограниченного пребывания на территории государства на весь период ее действия, который составляет один год в случае первичного обращения.

Также снимается обязательство на въезд в Испанию в течение первых трех месяцев с момента выдачи визы.

Для того чтобы получить "золотую визу", нужно выполнить одно из нижеуказанных требований о размере инвестиций:

покупка недвижимого имущества на сумму, превышающую 500 тыс. евро;

покупка акций или открытие вклада в банке в размере более 1 млн евро;

наличие государственного займа в виде покупки облигаций более чем на 2 млн евро.

8. Болгария

Гражданство: от $593 384

Существует две возможности для инвесторов получить гражданство Болгарии:

инвестировать 1 млн болгарских левов в государственные облигации на 5 лет.

инвестиция будет возвращена инвестору по истечении срока без процентов.

Еще одна возможность:

инвестировать 1 млн левов в облигации,

инвестировать дополнительный 1 млн левов год спустя,

по меньшей мере год постоянно проживать на территории страны,

держать обе инвестиции по меньшей мере два года после получения гражданства.

7. Канада

Гражданство: от $800 тыс.

Программа была разработана канадским правительством, чтобы привлечь в страну богатых предпринимателей.

Чтобы получить гражданство Канады, необходимо соответствовать четырем критериям:

демонстрировать соответствующий опыт ведения бизнеса, иметь опыт управления бизнесом по меньшей мере 2 из 5 лет, предшествующих подаче заявки;

соискатель совместно с супругом или супругов должен иметь персональное состояние в размере более $1,6 млн;

вся семья должна пройти медицинскую оценку и оценку безопасности;

инвестировать по меньшей мере $800 тыс. в течение пяти лет.

5-6. Турция

Гражданство: от $1 млн

Программа была запущена в январе 2017 г., и она предоставляет 5 вариантов для получения гражданства, три из которых включают в себя возможность инвестирования в течение трех лет.

Варианты следующие:

приобрести недвижимость стоимостью $1 млн,

положить $3 млн на счет в турецком банке,

инвестировать $3 млн в государственные облигации.

Есть еще два пути:

инвестировать $2 млн в фиксированный капитал,

создать 100 рабочих мест в Турции.

5-6. Мальта

Гражданство: от €880 тыс. ($1 млн)

Варианты следующие:

невозвратное пожертвование по меньшей мере €650 тыс. в Фонд национального развития;

приобрести государственные акции или облигации на сумму €150 тыс.;

сделки с недвижимостью, включающие покупку (минимальная сумма €350 тыс.) или аренду (минимальная сумма €16 тыс. в год), за последние 5 лет.

4. Австралия

Гражданство: от $1,5 млн австралийских долларов

Для получения гражданства Австралии потребуется:

иметь персональное состояние в размере от $2,25 млн австралийских долларов;

инвестировать $1,5 млн австралийских долларов в проекты или предприятия страны, которые признаны выгодными для австралийской экономики.

3. Кипр

Гражданство: от €1,5 млн

До недавнего времени программа инвестиций в обмен на гражданство Кипра была самой дорогой в мире.

В настоящий момент у инвесторов есть следующие возможности:

инвестиции в недвижимость на сумму от €2 млн;

инвестиции в бизнес или компании, работающие на Кипре, от €2 млн;

а также ряд других возможностей, предполагающих инвестиции в те или иные проекты.

2. Новая Зеландия

Гражданство: от 3 млн новозеландских долларов ($1,98 млн)

В Новой Зеландии можно жить, работать и учиться в рамках визовых программ Investor 1 и Investor 2.

Программа Investor 1 предполагает:

инвестиции от 10 млн новозеландских долларов за три года;

отсутствие ограничения по возрасту, отсутствие языковых требований, отсутствие требований к опыту ведения бизнеса.

Программа Investor 2 предполагает:

инвестиции от 3 млн новозеландских долларов в течение четырех лет;

возраст более 65, знание английского языка, иметь по меньшей мере три года опыта ведения бизнеса, а также состояние от 2,5 млн новозеландских долларов.

1. Великобритания

Виза: от £2 млн ($2,57 млн)

UK Tier 1 Investor Visa одна из самых популярных. Вот что она предполагает: