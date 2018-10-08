Гражданство в обмен на инвестиции: 15 стран с самыми дорогими паспортами

Самые богатые жители нашей планеты тратят свои деньги не только на частные самолеты и яхты. Они также тратят их на то, чтобы приобрести второй паспорт.
Эксперты CS Global Partners в рамках исследованияSecond Citizenship Survey 2017 выяснили, что 89% людей во всем мире хотели бы иметь второе гражданство, а чуть более 34% заявляют о том, что они готовы инвестировать в получение второго гражданства.
Более того, 80% заявили, что они готовы инвестировать или пожертвовать 5% своего годового дохода на получение второго гражданства. Это больше, чем они тратят на месячную оплату аренды жилья.
К счастью для них, многие страны предлагают программы Citizenship by Investment (CIP), в рамках которых любой желающий получить гражданство в стране может инвестировать деньги в недвижимость и получить гражданство вместе с правом собственности на недвижимость.
Логично предположить, что покупка гражданства таким образом обходится недешево.
Ниже мы расскажем о 15 странах мира с самым дорогим гражданством.
15. Молдавия
Гражданство: от €146 300 ($169 292)
Программа CIP была утверждена в Молдавии, в рамках которой согласно Henley & Partners желающий получить гражданство должен внести следующее пожертвование:
- минимальное невозвратное пожертвование в Государственный инвестиционный фонд в размере €100 тыс. за одного соискателя плюс оплата поставщику услуг в размере €35 тыс., государственный взнос - €5 тыс., юридические взносы - €6 тыс., а также взнос за биометрический паспорт - €300.
14. Камбоджа
Гражданство: от $245 230
Камбоджа разрешает иностранцам получать второе гражданство в обмен на инвестиции с 1996 г.
У соискателя камбоджийского гражданства есть несколько возможностей:
- инвестировать $294 276 в экономику страны, эти инвестиции должны быть одобрены либо Камбоджийским советом по развитию, либо правительством;
- пожертвовать $245 230 на восстановление камбоджийской экономики.
- Помимо этого, соискатели должны знать язык и историю страны, они должны получить сертификаты от полиции, а также от врача в подтверждение примерного поведения и хорошего состояния здоровья.
13. Греция
Гражданство: от €250 тыс. ($290 143)
Чтобы получить гражданство Греции, необходимо инвестировать как минимум 250 тыс. евро в недвижимость этой страны.
12-11. Португалия
Золотая виза: от €350 тыс. ($406 200)
Португальская программа "золотой визы" действует уже почти шесть лет, но уже успела снискать звание одной из самых удачных в Европе.
С каждым годом интерес со стороны иностранных инвесторов все растет.
Согласно обновленному закону в Португалии существует шесть оснований для получения ВНЖ:
- инвестиции в экономику Португалии не менее €1 млн;
- открытие бизнеса с предоставлением не менее 30 рабочих мест;
- покупка недвижимости стоимостью не менее €500 тыс. (это может быть не один объект, а несколько, суммарной стоимостью более €500 тыс.) или не менее €350 тыс., если купленная недвижимость имеет возраст более 30 лет и находится в районах культурно-исторического наследия или восстановления городской среды;
- инвестиции в культурные и научные исследования от €350 тыс.;
- инвестиции в художественное производство и национальное природное наследие от €250 тыс.;
- инвестиции в фонд поддержки малого бизнеса не менее €500 тыс.
12-11. Черногория
Гражданство: от €350 тыс. ($406 200)
Для соискателей Черногория представляет две возможности получения гражданства.
Программа инвестиций для получения гражданства запускается в октябре, а гражданство получат всего 2 тыс. соискателей:
- Инвестировать €250 тыс. в одобренные правительством проекты развития северной части страны.
- Инвестировать €450 тыс. в одобренные правительством проекты в южной части страны.
Существует дополнительный взнос в размере €100 тыс. за одну заявку, который также платится государству и направляется в специальный фонд по развитию наименее развитых регионов Черногории.
10. США
ВНЖ: от $500 тыс.
Виза EB-5 дает статус резидента, которая впоследствии может привести к получению гражданства США.
Через два года после получения гринкарты соискатели и их семьи могут подавать заявку на получение гражданства.
Для инвесторов существуют следующие возможности:
- инвестировать $500 тыс. в сельские районы или районы с высоким уровнем безработицы, создав предприятие с 10 новыми рабочими местами;
- прямые инвестиции в размере $1 млн в американское коммерческое предприятие;
- а также существует ряд других инвестиционных возможностей, которые позволят получить заветное гражданство.
9. Испания
Золотая виза: от €500 тыс. ($580 286)
В отличие от обычной она дает своему обладателю возможность неограниченного пребывания на территории государства на весь период ее действия, который составляет один год в случае первичного обращения.
Также снимается обязательство на въезд в Испанию в течение первых трех месяцев с момента выдачи визы.
Для того чтобы получить "золотую визу", нужно выполнить одно из нижеуказанных требований о размере инвестиций:
- покупка недвижимого имущества на сумму, превышающую 500 тыс. евро;
- покупка акций или открытие вклада в банке в размере более 1 млн евро;
- наличие государственного займа в виде покупки облигаций более чем на 2 млн евро.
8. Болгария
Гражданство: от $593 384
Существует две возможности для инвесторов получить гражданство Болгарии:
- инвестировать 1 млн болгарских левов в государственные облигации на 5 лет.
- инвестиция будет возвращена инвестору по истечении срока без процентов.
Еще одна возможность:
- инвестировать 1 млн левов в облигации,
- инвестировать дополнительный 1 млн левов год спустя,
- по меньшей мере год постоянно проживать на территории страны,
- держать обе инвестиции по меньшей мере два года после получения гражданства.
7. Канада
Гражданство: от $800 тыс.
Программа была разработана канадским правительством, чтобы привлечь в страну богатых предпринимателей.
Чтобы получить гражданство Канады, необходимо соответствовать четырем критериям:
- демонстрировать соответствующий опыт ведения бизнеса, иметь опыт управления бизнесом по меньшей мере 2 из 5 лет, предшествующих подаче заявки;
- соискатель совместно с супругом или супругов должен иметь персональное состояние в размере более $1,6 млн;
- вся семья должна пройти медицинскую оценку и оценку безопасности;
- инвестировать по меньшей мере $800 тыс. в течение пяти лет.
5-6. Турция
Гражданство: от $1 млн
Программа была запущена в январе 2017 г., и она предоставляет 5 вариантов для получения гражданства, три из которых включают в себя возможность инвестирования в течение трех лет.
Варианты следующие:
- приобрести недвижимость стоимостью $1 млн,
- положить $3 млн на счет в турецком банке,
- инвестировать $3 млн в государственные облигации.
Есть еще два пути:
- инвестировать $2 млн в фиксированный капитал,
- создать 100 рабочих мест в Турции.
5-6. Мальта
Гражданство: от €880 тыс. ($1 млн)
Варианты следующие:
- невозвратное пожертвование по меньшей мере €650 тыс. в Фонд национального развития;
- приобрести государственные акции или облигации на сумму €150 тыс.;
- сделки с недвижимостью, включающие покупку (минимальная сумма €350 тыс.) или аренду (минимальная сумма €16 тыс. в год), за последние 5 лет.
4. Австралия
Гражданство: от $1,5 млн австралийских долларов
Для получения гражданства Австралии потребуется:
- иметь персональное состояние в размере от $2,25 млн австралийских долларов;
- инвестировать $1,5 млн австралийских долларов в проекты или предприятия страны, которые признаны выгодными для австралийской экономики.
3. Кипр
Гражданство: от €1,5 млн
До недавнего времени программа инвестиций в обмен на гражданство Кипра была самой дорогой в мире.
В настоящий момент у инвесторов есть следующие возможности:
- инвестиции в недвижимость на сумму от €2 млн;
- инвестиции в бизнес или компании, работающие на Кипре, от €2 млн;
- а также ряд других возможностей, предполагающих инвестиции в те или иные проекты.
2. Новая Зеландия
Гражданство: от 3 млн новозеландских долларов ($1,98 млн)
В Новой Зеландии можно жить, работать и учиться в рамках визовых программ Investor 1 и Investor 2.
Программа Investor 1 предполагает:
- инвестиции от 10 млн новозеландских долларов за три года;
- отсутствие ограничения по возрасту, отсутствие языковых требований, отсутствие требований к опыту ведения бизнеса.
Программа Investor 2 предполагает:
- инвестиции от 3 млн новозеландских долларов в течение четырех лет;
- возраст более 65, знание английского языка, иметь по меньшей мере три года опыта ведения бизнеса, а также состояние от 2,5 млн новозеландских долларов.
1. Великобритания
Виза: от £2 млн ($2,57 млн)
UK Tier 1 Investor Visa одна из самых популярных. Вот что она предполагает:
- инвестиции от £2 млн в экономику Великобритании;
- возраст от 18 лет, жить вне Европейской экономической зоны или Швейцарии;
- виза позволяет жить в стране 3 года 4 месяца, но можно продлевать на 2 года;
- соискатели могут подать заявку на получение британского гражданства после 6 лет проживания в стране.