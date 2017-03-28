Греция или Кипр: куда поехать этим летом

Коротко

Греция. Колыбель цивилизации и родина современных европейских ценностей. Место, знаменитое своей культурой, историей и гостеприимством. Греция представляет собой сбалансированное сочетание пляжного отдыха и познавательного.

Это довольно большая страна, с климатическим и ландшафтным разнообразием. Летом и на Кипре, и в Греции довольно жарко, но в Греции все же немного прохладнее. Купаться здесь можно, начиная с мая.

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Кипр. Купальный сезон на Кипре можно смело открывать в апреле: тут теплее, чем в Греции. Зной и солнце тут 330 дней в году. А еще здесь — настоящий рай для аллергиков, многие из которых пережидают весну именно на Кипре. На острове нет большинства растений, пыльца которых может вызвать аллергическую реакцию. Достопримечательности тут тоже есть, а природа по красоте и разнообразию не уступает греческой.