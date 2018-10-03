Гуляют все! Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями

Если вы хотите устроить себе отпуск, наполненный развлечениями и приятными впечатлениями, то важно подобрать правильное место для отпуска. В мире множество городов, которые предлагают посетителям неограниченные возможности для развлечений.

Если у вас есть возможность путешествовать по всему миру, то советуем обратить внимание на города из списка, представленного ниже. Именно там вы найдете огромное число возможностей для развлечений и отдыха.

10. Дубай, ОАЭ

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Дубай — это не только один из крупнейших деловых центров Ближнего Востока, но также это один из центров мировых развлечений и туризма. Развитие инфраструктуры здесь поражает воображение.

В Дубае огромное множество достопримечательностей, которые никого не оставят равнодушными. Это и знаменитая Бурдж-Халифа, и торговый центр Dubai Mall, и заповедник Dubai Desert Conservation Reserve, а также парк развлечений Dubai Fountains Aquaventure Waterpark.

Кроме того, здесь всегда можно устроить сафари по пустыне, посетить Острова пальм или заняться скайдайвингом. Несмотря на консервативные законы, в городе есть ряд отличных мест для любителей вечеринок.

9. Токио, Япония

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Токио — один из лучших городов мира для любителей развлечений благодаря тому, что в городе очень насыщенная ночная жизнь. Помимо этого, в городе огромное множество достопримечательностей, которые будут интересны всем туристам.

Помимо этого, здесь есть хип-хоп-бары, торговые центры, пабы, рестораны, музыкальные события и красивые улицы с необычным освещением. В городе множество ночных клубов, баров и дискотек, поэтому можно с уверенностью сказать, что Токио — это город, который никогда не спит.

Кроме того, Токио предлагает посетителям возможность попробовать национальную кухню. Это будет необычным опытом, который запомнится на всю жизнь.

8. Париж, Франция

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Париж известен во всем мире как столица моды, а также город, где находится знаменитая Эйфелева башня. Этот красивый город предлагает посетителям множество развлечений, включая культурные мероприятия. Так, в Париже вы можете посетить знаменитый Лувр, где находится богатая коллекция культурного наследия.

Однако Париж — это многоликий город. Здесь множество уютных кафе, баров и ресторанов. Помимо этого, в городе регулярно проходят различные музыкальные и культурные мероприятия, концерты, модные показы. В ночных клубах Парижа вы всегда можете выбрать музыку на свой вкус.

7. Лас-Вегас, США

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Когда мы слышим "Лас-Вегас", то первое, что приходит на ум, - это казино и азартные игры. Однако это не единственная возможность для развлечений в городе.

Лас-Вегас — город многообразный и многоликий. Это действительно один из самых дорогих городов США. Здесь регулярно проходят различные события и мероприятия, музыкальные концерты, шоу, выставки.

Кроме того, город отличается высоким качеством еды, которую вы можете попробовать в ресторанах.

6. Берлин, Германия

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Берлин — столица и крупнейший город Германии. Это город банков и бизнеса, однако здесь также есть место для развлечений.

Берлин — город с богатой историей, и туристам будет интересно узнать о ней. Помимо этого, здесь есть неограниченные возможности для развлечений, так как Берлин — город с активной ночной жизнью. В городе множество ночных клубов, баров, ресторанов. Здесь регулярно проходят различные культурные мероприятия, международные кинопоказы и фестивали, музыкальные события.

Однако кроме этого, здесь много дискотек и баров, которые предоставляют возможность просто расслабиться.

5. Рио-де-Жанейро, Бразилия

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Рио-де-Жанейро — это самый колоритный и динамичный город Бразилии. Когда мы слышим об этом городе, на ум сразу приходит знаменитый карнавал, когда весь город буквально утопает в красках, а люди танцуют и радуются жизни прямо на улицах. Именно здесь располагается знаменитая статуя Христа, которая никого не оставит равнодушным.

Помимо карнавала, в городе регулярно проводят и другие развлекательные мероприятия, такие как музыкальные фестивали, танцевальные события и культурные мероприятия.

Рио-де-Жанейро — идеальный город для любителей музыки. Здесь также много баров и ресторанов, а ночная жизнь никогда не стихает.

4. Лондон, Великобритания

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Лондон — очень красивый и самый густонаселенный город Великобритании. Лондон — место, где проходят различные культурные события. Список развлечений здесь бесконечный. Для любителей культурного отдыха — множество мероприятий и музыкальных событий, музеи, картинные галереи.

Для любителей музыки — ночные клубы, бары, рестораны и различные концертные холлы. Здесь регулярно проходят модные показы, спортивные события, деловые мероприятия. В городе огромное число торговых центров, а также исторических мест, которые заинтересуют любого.

В целом Лондон никого не оставит равнодушным, так как каждый найдет здесь что-то на свой вкус.

3. Бангкок, Таиланд

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Бангкок уже давно снискал себе славу мирового центра ночной жизни. Это город, который известен тем, что развлечения здесь недорогие, при этом посетителям предлагается неограниченное число различных ночных клубов, баров, ресторанов на любой вкус. При сравнительно небольшой бюджете вы можете получить полный спектр развлечений, а впечатления от города останутся с вами на всю жизнь.

Это одно из самых популярных туристических направлений в мире, куда приезжают более миллиона туристов в год.

2. Амстердам, Нидерланды

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Амстердам — прекрасный город как для тех, кто любит тусовки с друзьями, так и для тех, кто хочет провести здесь незабываемый медовый месяц.

Амстердам — столица Нидерландов, здесь множество живописных каналов, интересных музеев, а также кафе и баров. Амстердам знаменит своей бурной ночной жизнью. В городе множество ночных клубов, а также здесь регулярно проходят музыкальные и культурные мероприятия. Это поистине музыкальный город, который порадует любителей музыки всех жанров — от классики до тяжелого металла или техно.

Амстердам ежегодно привлекает миллионы туристов, это одно из самых популярных направлений Европы.

1. Барселона, Испания

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Барселона считается самым красивым городом Испании, а также одним из самых красивых городов в мире. Это город с богатой историей и огромным культурным наследием и традициями. Здесь множество достопримечательностей, которые относятся к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Города также может похвастаться активной ночной жизнью и необычной национальной кухней, которую стоит попробовать любому туристу.