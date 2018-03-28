Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)

Delfi Turgid
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Леба, Польша
Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)
Foto: Shutterstock

Раньше в Европе отдыхали не только на Адриатике или Средиземном море. Всего столетие назад на курортах Балтийского моря отдыхали императоры, герцоги и прочие знаменитости точно так же, как сейчас на французской Ривьере. Rough Guides рассказывает о 10 лучших курортах на Балтийском море. И да, Юрмалы среди них нет.

Многие европейцы продолжают эту традицию и проводят свои отпуска и каникулы на Балтийском побережье — бесконечные песчаные пляжи, роскошные спа-отели, никуда неспешащие рыбацкие деревушки и городки с глубокой историей способны конкурировать с любым курортом на юге. Несмотря на свою доступность, здесь очень мало туристов, а это значит, что здесь почти ничто не изменилось для их привлечения и можно насладиться спокойствием и подлинным характером этих мест.

Рюген, Германия

Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)
Foto: Shutterstock

Именно с Рюгена началась всеобщая одержимость отдыхом на Балтийском побережье в 19-м веке. Аристократы продвигали побережье острова как эксклюзивное место для тех, кто устал от городской жизни.

Для Рюгена характерно сочетание вилл в неоклассическом стиле, длинных пирсов и песчаных пляжей, усеянных штрандкорбами (пляжными корзинами) — плетеными креслами-кабинками, которые стали неотъемлемым символом немецкого побережья. Самый живописный пляж Рюгена — Прора, который известен своим гигантским комплексом отдыха "Прорский колосс", который возводился в 1930-х годах, и должен был вместить в себя 20 тысяч отдыхающих.

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Леба, Польша

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Delfi Turgid

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