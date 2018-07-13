Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться

Delfi Turgid
2 комментария
1 6
2. Отказ двигателей
Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться
Foto: Reuters/Scanpix

Кто-то боится летать из-за настоящей аэрофобии, бороться с которой рациональными доводами бесполезно, но большинство людей опасаются вполне конкретных вещей. Например…

1. Болтанка и ямы

Это раздражает, это даже может стать причиной появление синяков, но это почти никогда по-настоящему не опасно. И, кстати, даже в самом худшем случае самолет обычно проваливается всего на несколько метров, хотя пассажиры при этом могут клясться, что падение было на сотни, и сотни метров.

Действительно огромные воздушные ямы — редкость, почти каждая встреча самолета с ними становится достоянием общественности, потому что сопровождается серьезными травмами. Но эти случаи действительно единичны и единственный случай, когда воздушная яма привела к авиакатастрофе, был зарегистрирован в 1966 году, когда некий пилот-лихач решил пролететь поближе к Фудзияме. С тех пор пилоты избегают подобных трюков.

1 6
2. Отказ двигателей

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Приятного полета! Как выбрать лучшее место в самолете

Приятного полета! Как выбрать лучшее место в самолете

Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров

Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров

Летный этикет: 11 правил поведения в самолете, которые должен знать каждый

Летный этикет: 11 правил поведения в самолете, которые должен знать каждый

Рекламные статьи
Праздник роз в Тукумсе 2018 - Мечта о розе для Латвии

Праздник роз в Тукумсе 2018 - Мечта о розе для Латвии

Все секреты Риги!

"Чрево" Риги – Центральный рынок в старых ангарах для дирижаблей
Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться

Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться (2)

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Индийский Тадж-Махал могут уничтожить по решению суда

Индийский Тадж-Махал могут уничтожить по решению суда

Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе

Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе

Пассажиры Tallink смогут изучить 100-летние традиции эстонской кухни в ресторанах паромов

Пассажиры Tallink смогут изучить 100-летние традиции эстонской кухни в ресторанах паромов

подробнее
Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться

Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться (2)

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе

Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе

Индийский Тадж-Махал могут уничтожить по решению суда

Индийский Тадж-Махал могут уничтожить по решению суда

Отойдите от края платформы: 9 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире

Отойдите от края платформы: 9 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире (1)

подробнее