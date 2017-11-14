И это все?! Мировые достопримечательности, которые на самом деле меньше, чем вы думаете

Жизнь — удивительная штука и иногда преподносит нам не самые приятные сюрпризы, а настоящие разочарования. Например, когда подростком вы впервые пробуете пиво, чтобы узнать, почему взрослые его так нахваливают, или когда вы открываете большую коробку, а внутри крохотный подарок и море упаковки, или свидание, с которого вы сбегаете, потому что ваш визави вообще не похож на свой профиль в Тиндере.

К сожалению, путешествия — не исключение. Рассказы друзей с придыханием и роскошные фото на брошюрах могут убедить вас в том, что этот отель, город или ресторан — лучший за всю историю человечества, а на деле город оказывается опасной и грязной дырой, в отеле живут тараканы, а ресторан оказывается дорогущим местом тусовки хипстеров с грубыми официантами, безвкусной едой и крошечными порциями.

Бывают и достопримечательности, которые очень знамениты и притягивают людей со всего мира, но при ближайшем рассмотрении оказываются намного меньше, чем гласят легенды. Причем не в смысле популярности или количестве посетителей, а в физическом смысле.

Foto: Pixabay

Например, Стоунхендж. На открытках и фотографиях этот памятник из бронзового века выглядит огромным, словно храм, собранный гигантами из каменного века. И только увидев Стоунхендж своими глазами, понимаешь, что не такой он уж и большой — высота одного камня — 4,1 метра, что составляет рост двух высоких баскетболистов. Впечатляет, но не так, как ожидалось.

В мире полно достопримечательностей, размеры которых преувеличены, пусть даже ожиданиями. Например…

Русалочка

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Туристы стекаются тысячами к этой статуе, сидящей на променаде Лангелиние. Воплощенная в металле, героиня одной из известнейших сказок Ганса Христиана Андерсена, находится почти в 3 километрах от центра, что, впрочем, не останавливает туристов. Но, когда они приходят, многие из них с трудом сдерживают возглас разочарования оттого, насколько статуя маленькая — всего лишь 1,25 метра. Надеемся, что у вашей камеры хороший "зум".