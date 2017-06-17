Идея для путешествия на выходные: Даугавгривская крепость

Удивительно, как мало людей помнят о том, что фактически на территории Риги находится уникальный в масштабах страны объект — Даугавгривская крепость. Сегодня она доступна для свободного посещения.

Впервые крепость на этом месте появилась четыре года спустя с момента основания Риги — в 1205 году. Сначала как укрепленный монастырь, а затем замок Дюнамюнде (устье Двины). Правда, простояла в своем первозданном виде постройка недолго — уже в 1228 году замок был разрушен латышскими племенами.

Foto: "Idejas tavām brīvdienām" arhīvs

Тем ни менее, это "свято" с точки зрения важности обороны Риги место пусто не было никогда – шли века, фортификационные укрепления сменяли друг друга. Тот вид, что крепость имеет сегодня, она начала принимать в конце XVII века, а затем, благодаря России, многократно модернизировалась и улучшалась. В 1893 году крепость была переименована в Усть-Двинск.

Нынешнее название крепость – Даугавгривская – получила уже в Латвийской ССР. Были попытки превратить ее в памятник архитектуры еще в советское время, но успехом не увенчались — военным в XX веке выгодное положение крепости нравилось ничуть не меньше, чем в XIII веке. Так что архитектурным памятником государственного значения Даугавгривская крепость стала только в 1995 году.

Foto: "Idejas tavām brīvdienām" arhīvs

Сегодня она находится в довольно "диком" состоянии, но тем интереснее! "Съездить туда и посмотреть это место того действительно стоит — в крепости сохранились исторические свидетельства, датированные временами от шведского владычества до присутствия советской армии. Даугавгривская крепость — одна из скрытых жемчужин Риги", — советует FB-страница "Idejas tavām brīvdienām", чьи фото мы публикуем.