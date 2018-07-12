Индийский Тадж-Махал могут уничтожить по решению суда

Верховный суд Индии раскритиковал правительство страны за пассивность и безразличие к ситуации с разрушением памятника архитектуры, мавзолея-мечети Тадж-Махал в Агре, штат Уттар Прадеш. Тадж-Махал, построенный в XVII веке, был включен в 1983 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из главных туристических достопримечательностей в мире. Ежедневно его посещают до 70 000 человек, пишет портал newsru.com.

Стены мавзолея выложены из полированного полупрозрачного мрамора с инкрустацией из самоцветов - бирюзы, агата, малахита, сердолика и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь - серебристым. Но в последние годы в стенах Тадж-Махала были обнаружены трещины, что может быть связано с обмелением протекающей рядом реки Джамна. Исчезновение реки приведет не просто к оседанию мавзолея из-за изменения структуры почвы, но и вообще к его разрушению. Кроме того памятник архитектуры теряет свою легендарную белизну из-за загрязненного воздуха. Мавзолей желтеет, а временами зеленеет. За последние 30 лет загрязнение окружающей среды и ухудшение экологии в следствии роста промышленности и домашних хозяйств привели к критическим последствиям для Тадж-Махала.

В течение многих лет власти пренебрегали любыми предупреждениями специалистов, которые настаивали, что Тадж-Махалу грозит уничтожение. Недавно правительство создало специальный комитет для принятия мер по предотвращению загрязнения стен памятника и территории вокруг него. Были закрыты многие производства вокруг мавзолея, однако общая ситуация не изменилась - мрамор продолжает терять свой блеск.

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Из-за роста урбанизации и индустриализации в Агре уровень загрязнения в округе стал вдвое-втрое выше мировых стандартов. В реку Джамну, рядом с которой стоит мечеть, активно сливают промышленные отходы - в дополнение к традиционному пеплу, который рассеивается над рекой после кремаций.

Рои насекомых, размножающихся в кишащей мусором и вредителями реке, своими экскрементами окрашивают мрамор. Их зеленые выделения наносят ему непоправимый вред.

В мае 2018 года Верховный суд уже постановил, что правительство должно обратиться за иностранной помощью, чтобы остановить "тревожное изменение цвета" мраморных стен мавзолея.

А теперь ВС поставил правительство Индии перед выбором: или надо восстанавливать уникальный памятник, или надо просто его уничтожить, дабы довести ситуацию до логического завершения.

Если на этот раз никакой реакции от чиновников не последует, то мавзолей будет закрыт для посещений решением суда, передает The Sydney Morning Herald․

Как заявили члены Верховного суда страны, Эйфелеву башню в Париже, похожую на обычную телебашню, тем не менее посещают 80 млн человек ежегодно. А Тадж-Махал, изначальная красота которого не сравнима с парижской башней, оставляет у туристов очень спорные, если не негативные впечатления.

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А именно за счет иностранных туристов "индийская жемчужина" приносит казне Индии немалые деньги. За год Тадж-Махал посещает до 5 миллионов посетителей, но только около 200 000 из них - иностранцы. И такой турпоток, увы, не сравним с Эйфелевой башней.

"Если бы правительство заботилось о Тадж-Махале, наша проблема с иностранной валютой была бы решена", - отметил суд.

Чтобы показать серьезность своих намерений, Верховный суд Индии объявил, что с 31 июля 2018 года "дело Тадж-Махала" будет слушаться регулярно, если не ежедневно.

Строительство Тадж-Махала, который падишах Шах-Джахан задумал как мавзолей для своей любимой жены Мумтаз-Махал, умершей при родах 14-го ребенка, началось в 1632 году и продолжалось 15 лет. В нем принимали участие более 20 тысяч рабочих. Позднее в стенах Тадж-Махала разместилась гробница и самого падишаха.

Основным материалом при строительстве сооружения высотой 73 метра был белый джодхпурский мрамор, который доставляли к месту строительства за 300 км. Поверхность храма инкрустирована драгоценными и полудрагоценными камнями, для орнаментов использовался черный мрамор.

Мраморный мавзолей, сочетающий в себе элементы индийской, персидской и исламской архитектуры, не раз называли шедевром мирового искусства.