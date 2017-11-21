Иностранцам запретили венчаться на греческом Родосе из-за британской пары, сделавшей эротическое фото на фоне часовни

Тысячи влюбленных пар со всего мира вынуждены были изменить свои планы после того, как митрополит Родосский Кирилл запретил иностранцам венчаться в часовне святого Павла на острове Родос. Несколько сотен британских женихов и невест собираются судиться с британской парой, из-за которой этот запрет был принят, - Карли и Мэттью Ланны сфотографировались на фоне часовни, имитируя оральный секс.

Скандал вокруг фотографии, получившей вирусное распространение, разразился еще месяц назад, напоминает The Independent. Британские молодожены были уверены, что это "блестящая шутка". На фотографии, о которой идет речь, жених стоит со спущенными штанами и трусами, а невеста - перед ним на коленях.

Однако реакция на шутку оказалось не такой, как ожидали Ланны. Так, например, Георгиос Элефтерию, глава местной общины, заявил The Times: "Мы, греки, дорожим нашими традиции и святостью наших религиозных объектов. И не можем допустить, чтобы подобное отвратительное поведение вошло в моду. Позор этим двоим за то, что они сделали. Что было бы, если бы они провернули что-то подобное на своей родине, перед британской часовней, иудейским храмом или мусульманской мечетью? Мусульмане бы их точно обезглавили".

Как пишет The Daily Mail, теперь британские пары, которые вынуждены были изменить свои планы и потерять ощутимые суммы из-за отмены брони в отелях и ресторанах, готовят судебные иски к чете Ланнов, спровоцировавшей запрет на венчание иностранцев.

Представители агентств, которые помогают британцам организовать брачные церемонии в Греции, подтвердили, что они вынуждены связываться с клиентами, некоторые из которых определились с датой венчания еще 2,5 года назад, и предлагать им другие варианты. Надежды на то, что решение архиепископа Кирилла будет отменено, не оправдались, а в течение ближайших двух недель ожидается, что запрет подтвердят и светские власти греческого острова.

"Я абсолютно опустошена. Эти идиоты испортили свадьбу моей мечты. У нас 52 гостя из Великобритании, которые уже забронировали номера в отелях, чтобы приехать на нашу свадьбу в мае. Мы потратили на подготовку около 40 тысяч фунтов и два года", - возмущается одна из разочарованных невест, Сюзанна Спарклз из Ланкашира.

Православная часовня святого Павла, расположенная на берегу залива Линдос, является чрезвычайно популярным местом для проведения свадеб. Руины часовни были обнаружены в 1920 году, а в 1951 году она вновь была отстроена. Венчания совершаются на террасе перед часовней, с которой открывается потрясающий вид на живописную бухту. Как правило, после церемонии новобрачные и гости отправляются на лодке в одну из близлежащих таверн. Окрестности часовни признаны в Греции особо охраняемым природным памятником.

Общее число православных христиан в Великобритании оценивается в 250 тысяч человек. Это прихожане Русской, Константинопольской, Сербской, Антиохийской и других церквей. Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп до свадьбы исповедовал православие. Известно, что принц Уэльский Чарльз интересуется православием и является частым гостем Русской православной миссии на Святой земле.

Русская православная церковь представлена в Великобритании Сурожской епархией. Она была административно оформлена в 1962 году при участии митрополита Антония (Блума), больше известного как Антоний Сурожский.