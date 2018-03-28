Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест

Австралиец Скотт Дулан (Scott Doolan) стал первым инвалидом-колясочником, сумевшим добраться до базового лагеря Эвереста без посторонней помощи. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мужчина начал восхождение к базовому лагерю альпинистов, расположенному на высоте 5,3 тысячи метров, 14 марта. Дулан потратил на него десять дней, чуть больше, чем тратят на него здоровые спортсмены. Он передвигался на инвалидной коляске, а там, где она не могла проехать, шел на руках, поддерживаемый компаньоном.

A post shared by Scott Doolan (@wheelyfit) on Mar 19, 2018 at 1:47am PDT

За время восхождения Дулан сменил пять пар перчаток. На седьмой день одно из колес его инвалидной коляски сломалось. "Я был в отчаянии: сидел на скале и думал, что же мне теперь делать".

Дулан отметил, что ему была неприятна реакция встречавших его в лагере альпинистов:"Было сложно дышать, потому что я шел на руках, но я помню, что смотрел вверх и видел толпу в двадцать человек. Как только я добрался, они все начали меня подбадривать, и это было чертовски унизительно".

A post shared by Scott Doolan (@wheelyfit) on Mar 12, 2018 at 12:55am PDT

Он начал готовиться к восхождению за восемь месяцев, каждый день устраивал кардиотренировки и тренировал верхнюю часть тела, дважды в неделю занимался на скалодроме и некоторое время прожил в Голубых горах. Тем не менее, по его словам, "все оказалось на сто процентов сложнее, чем я ожидал".

В воскресенье 25 марта его на вертолете перевезли в госпиталь Катманду, так как у него случился маршевый перелом копчика.

Дулан сломал позвоночник в 17 лет, когда попал в аварию на мотоцикле. С тех пор всю его нижнюю половину тела парализовало.