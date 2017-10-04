Тюрьма на ирландском острове Спайк, которую называют "ирландским Алькатрасом", получила приз World Travel Awards 2017 как лучшая туристическая достопримечательность Европы.

Как пишет The Daily Mail, эта тюрьма практически неизвестна за пределами графства Корк, однако на церемонии награждения, которая прошла 1 октября в Санкт-Петербурге, ей удалось обойти римский Колизей, Эйфелеву башню и Букингемский дворец.

Нынешняя туристическая достопримечательность ведет свою историю с VI века, когда на острове Спайк поселились монахи. В VIII веке монастырь превратился в крепость, где позже собирали заключенных, приговоренных к выселению в Австралию. А до 2004 года там содержались 2300 заключенных.

"Алькатрас" открылся для посетителей в 2016 году после реконструкции, которая обошлась в 4,8 млн фунтов. Свое новое название остров получил из-за того, что добраться до него можно только на лодке.

В настоящее время бывшая тюрьма предлагает ночные туры для отважных гостей, которые включают в себя пребывание в одиночных камерах в блоке, названном "ирландским адом". Тут в 28 одиночных камерах содержались самые опасные уголовные заключенные. Их сковывали с ног до головы и укутывали в черное, оставляя только глаза.

Отметим, в 2015-м и 2016 годах главный приз World Travel Awards получили две другие ирландские достопримечательности - дублинский музей Гиннесса и музей "Титаник Белфаст".

Мировой финал World Travel Awards пройдет в декабре во Вьетнаме.