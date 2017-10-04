Как пишет The Daily Mail, эта тюрьма практически неизвестна за пределами графства Корк, однако на церемонии награждения, которая прошла 1 октября в Санкт-Петербурге, ей удалось обойти римский Колизей, Эйфелеву башню и Букингемский дворец.
Нынешняя туристическая достопримечательность ведет свою историю с VI века, когда на острове Спайк поселились монахи. В VIII веке монастырь превратился в крепость, где позже собирали заключенных, приговоренных к выселению в Австралию. А до 2004 года там содержались 2300 заключенных.
"Алькатрас" открылся для посетителей в 2016 году после реконструкции, которая обошлась в 4,8 млн фунтов. Свое новое название остров получил из-за того, что добраться до него можно только на лодке.
В настоящее время бывшая тюрьма предлагает ночные туры для отважных гостей, которые включают в себя пребывание в одиночных камерах в блоке, названном "ирландским адом". Тут в 28 одиночных камерах содержались самые опасные уголовные заключенные. Их сковывали с ног до головы и укутывали в черное, оставляя только глаза.
Отметим, в 2015-м и 2016 годах главный приз World Travel Awards получили две другие ирландские достопримечательности - дублинский музей Гиннесса и музей "Титаник Белфаст".
Мировой финал World Travel Awards пройдет в декабре во Вьетнаме.