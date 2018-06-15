Искупаться в Эстонию: овеянное легендами прошлого озеро Ванамыйза в Южной Эстонии

В Эстонии очень много мест, связанных с народными преданиями. Не стало исключением и глубокое озеро Ванамыйза близ города Тырва на юге страны.

Народная молва приписывает озеру многочисленные легенды. Согласно одной из них, когда-то давным-давно по правой стороне от современной дороги на Тарту, среди плодородных земель, находилось большое и очень глубокое озеро. Однако воды озера были настолько чистыми, что можно было видеть все дно. Немногочисленные местные жители, населявшие эти края, почитали озеро святым и всяческим образом ухаживали за ним и оберегали от мусора. Даже самый маленький камушек никто никогда в озеро не бросал.

Время шло и эти места стали активно заселяться, строились деревни и поселки. Новые жители позабыли про наставления старожил и совсем не заботились о красоте озера. Рассердились озерные духи и выпустили из глубин большого черного быка. Вскочил он на берег, выпил все озеро и пошел на город Тырва. Но не дошел, а провалился в болото, затопив его водой. Так, согласно легенде, и появилось глубокое, темное, овеянное легендами, озеро Ванамыйза.

A post shared by Raul Vaine (@raulvaine) on Jun 17, 2016 at 6:06am PDT

Сегодня озеро Ванамыйза близ города Тырва - очень популярное место отдыха. Площадь водоема составляет около 2 га, а глубина достигает 10,5 метров. Длина озера 210 метров, ширина 125 метров, длина береговой линии более 630 метров.

A post shared by Raul Vaine (@raulvaine) on Jul 24, 2017 at 5:00am PDT

Питается озеро водами 10-15 источников, что бьют на дне. От озера также проходит канал, впадающий в реку Ыхне, на которой стоит город Тырва. Цвет озерной воды здесь почти всегда светло-зеленый или желто-зеленый. В водах озера водятся раки и озерные моллюски. Иногда на озере можно увидеть бобров, которые, вероятно, приходят из близлежащей реки Ыхне. И, конечно же, здесь много птиц, что говорит о прекрасной экосистеме края.

A post shared by Raul Vaine (@raulvaine) on Jun 17, 2016 at 6:14am PDT

На озере Ванамыйза установлена самая высокая в Эстонии вышка для прыжков в воду (около 11 м). Расположиться можно не только на прибрежном песке, но и на деревянной дорожке или на специальных мостках. Кроме того, здесь есть детские качели и небольшая площадка для волейбола. На берегу установлены также пляжные и душевые кабинки.