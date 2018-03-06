Исследование: в среднем 85 % всех авиапассажиров не знают своих прав

Delfi Turgid
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Исследование: в среднем 85 % всех авиапассажиров не знают своих прав
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Сегодня стали известны результаты нового исследования, свидетельствующие о том, что 85% граждан Евросоюза не знают о правах, которыми они обладают как авиапассажиры, и ежегодно недосчитываются компенсаций на общую сумму в 5 млрд евро.

Вопреки требованиям закона Евросоюза ЕС 261, авиакомпании по-прежнему не сообщают авиапассажирам об их правах, поскольку 66 % всех авиапутешественников, считают, что перевозчики недостаточно хорошо их информируют.

Опрос AirHelp, проведённый в этом месяце среди более чем 7000 жителей разных стран Евросоюза, стал одним из самых масштабных исследований в области прав авиапассажиров. Результаты говорят о том, что ещё не скоро авиапассажиры будут в полной мере информированы о своих правах. Из опроса также следует, что 53 % авиапассажиров считают, что им полагается компенсация в размере до 600 евро.

Однако лишь около половины авиапассажиров, пострадавших от задержки или отмены рейса, подали заявку на получение компенсации. Это свидетельствует о том, что практическая реализация положений регламента ЕС 261, принятого 14 лет назад, происходит недостаточно активно, из-за чего миллиарды евро, которые должны были быть выплачены в качестве компенсации авиапассажирам, остаются на счетах авиакомпаний.

Чаще всего европейские путешественники не требуют компенсацию по следующим трём причинам: они не знают свои права (42 %); они думают, что им не полагается компенсация (36 %); они не знают, как подать заявку на получение компенсации (24 %).

Сорванные рейсы: какие права есть у авиапассажиров

При задержке или отмене рейса или при отказе в перевозке авиапассажирам может при определенных обстоятельствах полагаться финансовая компенсация в размере до 600 евро на человека. Для того, чтобы претендовать на эту компенсацию, аэропорт вылета рейса должен находиться на территории Евросоюза, либо авиакомпания должна базироваться в Евросоюзе и пункт прилёта должен находиться в ЕС. То есть в случае с Россией речь идёт о рейсах из стран ЕС в Россию, выполняемых российскими перевозчиками, и перелётах европейских авиакомпаний, в которых Россия может быть как отправным пунктом, так и пунктом прибытия.

Более того, задержка рейса должна состояться по вине авиакомпании. Подать заявку на получение компенсации можно в течение трёх лет после того, как рейс был сорван.

В ситуациях, определяемых как "исключительные обстоятельства" — незапланированных забастовках, ураганах или оказании срочной медицинской помощи, — перевозчик не имеет обязательства выплачивать авиапассажирам компенсацию. Другими словами, при "исключительных обстоятельствах" компенсация за сорванный рейс не полагается.

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Delfi Turgid

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