Итальянцы делают это лучше: 48 вещей, в которых они преуспели больше всех

Итальянцы известны своей любовью к жизни — они все делают с неподражаемой элегантностью: ездят на мотороллерах, неспешно наслаждаются вином или аперитивом. Многие вещи итальянцы делают намного лучше остальных народов мира — кофе, обувь, мороженое, спортивные автомобили, искусство. Best Life составил целый список того, что итальянцы делают лучше.

Обувь

Итальянская обувь не нуждается в представлении. Произведенные в Италии ботинки, туфли, сапоги, босоножки всегда стоят дороже, но зато мгновенно становятся любимой парой обуви, из которой не хочется вылезать. Качество работы итальянских сапожников всегда было и остается на высоте, поэтому такая обувь и служит дольше.

Безделье

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Итальянцы достигли в этом невероятных вершин и для ничегонеделания даже есть специальное выражение — Dolce Far Niente ("сладкое безделье"). Это значит воспринимать мир в более спокойном темпе — неспешно выпить чашечку кофе, разглядывать прохожих. Словом, наслаждаться жизнью без спешки и слова "надо".

Готовят стейки

Стейк по-флорентийски — воплощение простоты: толстый кусок мяса с костью, приготовленный на гриле с каплей оливкового масла, солью, перцем по желанию — совсем чуть-чуть розмарина или лимона. Все специи оттеняют вкус мяса, а не забивают его (как и нужно для отличного стейка).

Отдыхают на пляже

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Итальянские пляжи по праву считаются одними из лучших в мире, и выбирать есть из чего — от бесконечных песчаных полос до крохотных бухт, укрытых скалами. Имейте в виду, что итальянцы не считают отдых на пляже возможностью уединиться, поэтому очень вероятно, что уже через 5 минут после того, как вы постелите на пляже покрывало, вы заведете целую компанию новых знакомых.

Пьют кофе стоя

Итальянцы умеют расслабляться, но умеют и быть в тонусе. Например, чаще всего кофе пьют стоя. В большинстве местных кофеен нет стульев — посетители заказывают кофе, облокачиваются на стойку и потягивают свой напиток стоя. Стоя, лучше ощущается действие кофеина, а также это дешевле: корнетти (кофе стоя) обычно дешевле кофе, который пьют сидя.

Дольше живут

Оливковое масло и овощи действительно оказались полезными. Согласно Мировому индексу здоровья Bloomberg, Италия — самая здоровая страна в мире: средняя продолжительность жизни составляет порядка 80 лет, а докторов даже слишком много.

Создают и ценят искусство

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Итальянцы и искусство — неразделимые понятия. Правительство вложило около 300 миллионов евро, чтобы обеспечить каждому итальянцу кредит в полтысячи евро, который можно потратить на книги, концерты, кино, музеи и другие культурные мероприятия. Неудивительно, что так много талантливых людей – выходцы их Италии.

Ездят на велосипедах

Возможно, дело в живописных видах, которые открываются перед велосипедистами во время их поездок, но факт остается фактом: итальянцы выигрывали Чемпионат мира по велоспорту чаще, чем любая другая страна в мире. В Италии проходит ежегодная многодневная велогонка Джиро д'Италия, а также легендарные велогонки Милан — Сан-Ремо и Джироди Ломбардия.

Катаются на лыжах

Благодаря природному рельефу и климату, итальянцы превосходно катаются на лыжах. Чтобы съехать со снежных склонов даже не нужно покидать страну — горнолыжные курорты есть и в Альпах, и в Аппенинах.

Мороженое

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В отличие растекающегося американского мороженого, чересчур украшенного посыпкой, шоколадом, соусами и зефиром, итальянское джелато словно итальянский костюм в мире мороженого: превосходный вкус и ничего лишнего. Освежающие шарики подают в простых стаканчиках — идеально для прогулки по городу.

Хлеб

После рабочего дня итальянские рестораны обычно не раздают оставшийся хлеб (как это принято в США или других странах) и понятно почему: он слишком хорош. За свежую, ароматную фокаччу, которую можно обмакнуть в оливковое масло с бальзамико, никогда не жалко заплатить лишний евро.

Чаевые

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Итальянцы не оставляют чаевых (им платят приличные зарплаты). В отличие от других стран, где от вас ожидают чуть ли не 20 процентов от суммы заказа, в Италии на чай оставляют лишь пару монет (если вообще оставляют). Максимум можете оставить 10%, если вас обслужили поистине по-королевски.

Необычные скульптуры

В Италии хватает художников, но работы одних из лучших часто представлены не в музеях, а встроены в городскую среду. Например, гигантские руки в Венеции, Иисус под водой в Сан-Фруттозо или огромный скелет в Фолиньо.

Мода

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Италия — законодательница мод и это факт. Легендарные бренды Valentino, Versace, Gucci, Dolce&Gabbana, Moschino и Fendi, Prada — родом с "сапога". Несмотря на неоспоримое влияние, Италия продолжает завоевывать индустрию моды "свежей кровью"—Sunnei, Giannico, Palm Angels, Oscar Tiye.

Футбол

Итальянцы без ума от футбола, а итальянская сборная побеждала на Чемпионате мира четыре раза, уступая лишь Бразилии. Здесь дети выучиваются играть в футбол еще раньше, чем говорить, а больше 4 миллионов итальянцев занимаются этим видом спорта.

Аперитиво

Даже обычный "счастливый час" в Италии воспринимается благороднее. Здесь неспешно потягивают бокал вина, коктейль "Негрони" или апероль-спритц с символическими закусками или с чем-то посложнее. Аперитиво — социальный ритуал, который помогает расслабиться и насладиться вечером перед поздним ужином.

Костюмы

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За костюмами — только в Милан. Итальянские портные славятся на весь мир — Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, Brioni, Pal Zileri и, конечно же, Armani. Итальянские фасоны отличаются лаконичностью и безупречным кроем.

Хоронят мертвых

Даже кладбища в Италии выглядят живописнее некоторых стран в целом. В прибрежных городках они часто находятся на вершине холма с видом на море, окруженные садами и пышными цветами. Но даже те, что находятся в катакомбах, также стоят того, чтобы их увидеть.

Спортивные автомобили

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Италия — родина знаменитых автомобилей Ferrari, Lamborghini и Maserati, о которых многие могут только мечтать. Действительно, хоть однажды прокатившись в таком шедевре, ездить на чем-то другом уже не хочется. Кроме того, итальянцы занимают ведущее место в создании гибридных автомобилей — например, модель Ferrari La Ferrari доказывает, что спортивные автомобили не только прекрасно ездят, но и дружелюбны к окружающей среде.

Работают с собаками

Мы все привыкли, что собаки помогают находить бомбы, наркотики, преступников и пропавших людей, но итальянцы пошли дальше и приучили собак искать трюфеля. Специально выведенная порода лаготто-романьоло обладает очень тонким нюхом и может обнаружить трюфель на глубине полметра под землей.

Макиато

Макиато — это эспрессо с очень малым количеством вспененного молока. Макиато обычно пьют в конце долгой трапезы.

Икра

Засоленная икра кефали или тунца может и не казаться чем-то особенным, но, попробовав ее хоть раз, вы будете спрашивать, почему вы попробовали ее только сейчас. К сожалению, как и трюфеля, эта икра — недешевое удовольствие.

Паста

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Всего лишь три ингредиента, а результат покорил весь мир. Итальянцы создали целую вселенную рецептов на любой вкус и цвет. Согласно Энциклопедии пасты, существует около 310 основных форм, вариации которых известны под 3100 названиями.

Необычные десерты

Вымоченное в кофе печенье и залитое кремом из сыра маскарпоне может показаться странной идеей для блюда, но тирамису уже давно завоевал сердца на всей планете. То же самое касается и канноли — ведь по сути это лишь трубочки из теста, начиненные кремовой рикоттой. Зато для итальянцев (и не только) это лучший из десертов.

Вино

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Комментарии, пожалуй, излишни.

Романтика

Само слово "романтика" произошло от слова "римский". Итальянцы способны сделать любое свидание незабываемым — они умеют найти нужные слова, чтобы взволновать сердце избранницы. Впрочем, они даже молчат чувственно.

Ругательства

Певучий итальянский язык идеален для романтических объяснений, но, возможно, он еще лучше подходит для темпераментной брани. Нет ничего более горячего, чем бурная перепалка между двумя итальянцами.

Оссобуко

Это блюдо представляет собой кусок говядины на кости, которая готовится до такой степени, что мясо буквально отпадает от кости. Кстати, само слово и означает "пустая кость".

Морепродукты

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Любая поездка на побережье заканчивается ужином из морепродуктов. Не упустите возможность продегустировать местные блюда из моллюсков, кальмаров или анчоусов.

Комплименты

Даже если сегодня не ваш день, итальянцы умеют поднять настроение (и самооценку). Искусство делать комплименты они, похоже, постигли еще в колыбели. Поэтому даже если вы оденетесь в рогожу, итальянцы подметят, как цвет дерюжки подчеркивает ваш загар или как она интересно сочетается с обувью.

Вулканы

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В Италии находятся 10 активных вулканов, в том числе Везувий и Этна. Опасное величие притягивает туристов со всего мира на экскурсии, полные адреналина.

Пещеры

В Италии расположено около 35 тысяч пещер самых разных форм и размеров. Крупнейшая из них — 850-метровая Grotta Gigante даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Пользуются туалетом

В итальянских туалетах часто ставят биде, что смущает многих гостей из других стран. Идея подмывания после похода в туалет кому-то может показаться странной, но полтора века назад люди и руки-то толком не мыли. К тому же, начав пользоваться биде, вы поймете, что итальянцы, в общем-то, были правы.

Ездят по-итальянски

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Каждый, кто впервые оказывается в Италии, всегда оказывается в шоке от того, насколько здесь узкие дороги, и как здесь водят автомобили. Да, поездив с итальянцем за рулем, легко можно поседеть, но нужно отдать должное — они филигранно входят на больших скоростях даже в узкие и крутые повороты.

Экономят лед

Закажите стакан колы в Италии и вам принесут ваш заказ с двумя, максимум тремя кубиками льда. Это делают не потому что им жалко льда, а потому что там не принято пить слишком сильно разведенный водой напиток.

Заполняют неловкие паузы

Пожалуй, именно неловких пауз в Италии меньше всего. Этот говорливый народ способен вести беседы часами на самые разные темы. А если вдруг появится даже намек на неловкую паузу, то не бойтесь — итальянцы быстро ее ликвидируют.

Кожаные сумки и кошельки

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Не обувью единой. Если вы ищете качественный кошелек или портмоне, то отправляйтесь во Флоренцию, известную своими магазинами кожаных изделий. Да, они стоят несколько дороже, но благодаря мастерству и высокому качеству материала и отделки, эти аксессуары прослужат вам в разы дольше.

Бумажные изделия

Кстати, раз уж вы оказались во Флоренции, то обязательно загляните в бумажные лавки и магазины, ведь Флоренция знаменита своими традициями изготовления бумаги — с водяными знаками, с мраморным рисунком, элегантной, писчей, акварельной. Более того, открытки или наборы для писем из флорентийской бумаги — отличная идея для подарка.

Пишут об аде

Итальянский поэт Данте Алигьери написал "Божественную комедию" в 14-м веке, но она до сих пор формирует наше восприятие жизни, смерти и загробной жизни. Круги ада и их ужасы и муки столь образны и ярки, что вряд ли получится описать рай столь же живо.

Снимают ужасы

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Возможно, дело в наследии Данте, но итальянские режиссеры умеют создавать ужас и на киноэкранах. Классические режиссеры Дарио Ардженто ("Суспирия") и Марио Бава ("Маска Сатаны") снимали шокирующее кино в 60-х, 70-х и 80-х и стали основоположниками нового жанра, успешно развивающегося и сейчас.

Снимают вестерны

Кстати, именно итальянское видение Дикого Запада во многом сформировало наше понятие об этой эпохе. Спагетти-вестерны кинорежиссера Серджо Леоне "За пригоршню долларов" и "Хороший, плохой, злой" с музыкой Эннио Морриконе были красивы, жестоки и не похожи ни на что другое.

Снимают арт-хаус

Итальянцы — легендарные кинохудожники. Фильмы "Сладкая жизнь", "8 ½" стали классикой и хрестоматией мирового кинематографа — в Италии знают, как запечатлеть волнительный момент лучше, чем кто-либо.

Снимают игровые шоу

Однако было бы ошибочным утверждать, что итальянцы предпочитают только высокоинтеллектуальный досуг. Например, одним из самых странных телешоу является "Чао, Дарвин" — этакий Франкенштейн из множества телешоу. Шоу начинается с противостояния 50 игроков, где они сражаются самыми разными способами — от преодоления препятствий до демонстрации своих талантов и модных показов. Каждый выпуск длится около 3 часов.

Проявляют нежные чувства

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В Италии невозможно чувствовать себя чужим — даже абсолютно незнакомые люди будут при знакомстве целовать вас в щеки (сначала в правую, затем в левую). Мужчины также с удовольствием проявляют свое расположение к другим мужчинам и ходят под руку или взявшись за руки. Здесь к прикосновениям относятся очень непринужденно.

Меняют лидеров

Что касается правительства, то итальянцы довольно быстро меняют правящую верхушку. После смерти Муссолини после второй мировой войны в стране сменилось 65 правителей, и похоже, что итальянцы не собираются останавливаться.

Выбирают ярких лидеров

В стране, где Сильвио Берлускони четырежды занимал должность премьер-министра, а основанная комиком Беппе Грилло политическая партия "Пять звезд" стала одной из популярнейших, очевидно, что жители любят эффектную политику. А вот эффективна ли она — это уже совсем другое дело.