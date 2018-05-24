"Итальянская" Хорватия: 5 причин поехать в Пулу

Хорватский город Пула расположен на берегу Адриатического моря и знаменит ежегодными фестивалями, недорогой и свежей кухней, а еще здесь находится лучше всего сохранившийся римский колизей, пишет Wanderlust.

Самые хорошо сохранившиеся римские руины за пределами Италии

В поздний период Римской империи Пула была важным провинциальным центром и ее архитектурное наследие считается одним из самых впечатляющих в Европе.

Самый известный объект — Арена. Она была построена между 27 г. до н.э. и 68 г. н. э. Это единственный амфитеатр в мире с полной окружной стеной и одна из архитектурных жемчужин Хорватии. Арена была рассчитана на 20 тысяч зрителей и до сих пор используется в качестве кинотеатра под открытым небом, хоккейного катка, фуд-фестивалей и концертов.

Храм Августа расположен в старом Форуме. Он сильно пострадал от бомбежки во время Второй мировой войны, но его тщательно восстановили и сейчас в нем находится Музей археологии. Среди других римских реликвий, заслуживающих внимания, стоит отметить Триумфальную арку и римский мозаичный пол, который был обнаружен совершенно случайно после того, как обрушились здания во время Второй мировой войны.