Итальянские каникулы: Топ-7 вещей, которые нужно сделать на Амальфийском побережье

Амальфийское побережье — одно из красивейших мест Италии, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот берег привлекает посетителей со всего мира своими открыточными панорамами, пронзительно синим морем и элегантными особняками. Pandotrip рассказывает, что стоит увидеть и сделать на Амальфитанском побережье.

Прокатиться по Амальфитанской дороге

Эту дорогу проложили древние римляне, поэтому вы можете представить, сколько тысяч лет эти виды радуют оказавшихся здесь путешественников. Дорога соединяет города Сорренто и Амальфи и проходит через Позитано и Салерно. С Амальфитанской дороги открываются великолепные виды на Тирренское море и фактурные скалы. Ради этой поездки стоит взять автомобиль напрокат и увидеть вживую все те панорамы, что вы много раз видели в кино.