Из-за горы Гедиминаса Вильнюс готов объявить экстремальную ситуацию на национальном уровне

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Из-за горы Гедиминаса Вильнюс готов объявить экстремальную ситуацию на национальном уровне
Foto: DELFI

Вильнюс готов объявить экстремальную ситуацию в связи с горой Гедиминаса на национальном уровне. Об этом заявил глава администрации города Повилас Подярскис, который возглавляет комиссию Вильнюсской мэрии по экстремальным ситуациям.

Он сказал BNS, что согласно законам, если ЭС не разрешается спустя полгода, автоматически ее объявляют на правительственном уровне.

"Этот срок (полгода) истекает 29 декабря. Поскольку мы не хотим ждать, видим, что сложившееся положение до конца года не будет разрешено и нужны изменения, мы хотим внести эти коррективы раньше. Между тем там будет период между праздниками, поэтому мы хотим, чтобы все протекало более слаженно", – сказал глава администрации.

Вильнюсская мэрия по просьбе Минкульта объявила ЭС в конце июня 2017 года. Это позволило быстрее планировать и проводить работы, сократились сроки выплаты средств.

Литовская геологическая служба на минувшей неделе предупредила: деформации – смещение грунта и трещины наблюдаются почти со всех сторон горы Гедиминаса. Значительный оползень был зафиксирован в 4 ноября на восточном склоне, он снес часть мощеной камнями тропы (ниже источника). Этот факт позволяет предположить, что гора насыщена влагой в результате экстремальных дождей, и самое главное сейчас - изолировать верхнюю площадку горы, сделать так, чтобы вся влага уходила через системы дренажа.

13 ноября на горе Гедиминаса состоялось выездное заседание парламентского Комитета по культуре. Во время заседания на восточном склоне, над пешеходной тропой, зафиксировали еще один оползень. В настоящее время гора закрыта для посетителей. Ее приводят в порядок, а на площадке проводят археологические раскопки.

Всего на ликвидацию последствий оползней и приведение горы в порядок планируют выделить 9 млн. евро, но не исключено, что потребуется больше средств. Во время раскопок на горе Гедиминаса были обнаружены человеческие останки. Ученые считают, что летом были обнаружены останки руководителей восстания 1863 года – Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

8 мест, которые нужно обязательно посетить в Вильнюсе

8 мест, которые нужно обязательно посетить в Вильнюсе

Фотографы в ужасе: как выглядит гордость литовской столицы

Фотографы в ужасе: как выглядит гордость литовской столицы

На выходные в Вильнюс: и просто погулять, и за покупками

На выходные в Вильнюс: и просто погулять, и за покупками

Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду

Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду (1)

На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире

На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире

Из-за горы Гедиминаса Вильнюс готов объявить экстремальную ситуацию на национальном уровне

Из-за горы Гедиминаса Вильнюс готов объявить экстремальную ситуацию на национальном уровне

ФОТО. Салакайский костел - жемчужина архитектуры Зарасайского края

ФОТО. Салакайский костел - жемчужина архитектуры Зарасайского края

"Крышапутешествий" и "Ветер в голове". Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2017

подробнее
Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду

Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду (1)

На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире

На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире

"Крышапутешествий" и "Ветер в голове". Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2017

Из-за горы Гедиминаса Вильнюс готов объявить экстремальную ситуацию на национальном уровне

Из-за горы Гедиминаса Вильнюс готов объявить экстремальную ситуацию на национальном уровне

ФОТО. Салакайский костел - жемчужина архитектуры Зарасайского края

ФОТО. Салакайский костел - жемчужина архитектуры Зарасайского края

подробнее