Из-за забастовки польской LOT авиарейсы в/через Польшу могут задержать и отменить

Из-за намеченной на 1 мая забастовки работников польской национальной авиакомпании LOT Polish Airlines часть рейсов из Риги в или через Польшу может быть задержана или отменена вовсе. Об этом "Тургиду" рассказали представители фирмы по востребованию компенсаций за полеты Skycop.

Забастовка LOT Polish Airlines квалифицируется как заранее запланированная, поэтому авиапассажиры, рейсы которых будут задержаны или отменены, не смогут потребовать компенсацию за доставленные неудобства. Несмотря на это, авиакомпании, в соответствии с законодательством Европейского Союза, обязаны обеспечивать авиапассажиров товарами первой необходимости, подчеркивают в Skycop

"Если полет задерживается более чем на два часа, каждому пассажиру должны быть обеспечены продукты, вода и доступ к интернету, а также возможность сделать телефонный звонок. В случаях, если рейс переносится на следующий день, авиакомпания должна обеспечить пассажирам ночлег", – поясняет исполнительный директор Skycop Мариус Стонкус.

Всего несколько недель назад суд ЕС принял решение, предусматривающее, что авиакомпании ЕС обязаны выплачивать пассажирам компенсации в размере до 600 EUR в случаях, если их полет был задержан более чем на три часа или отменен в связи с несогласованной заранее забастовкой работников. Применить это правило к забастовке в Польше можно будет только если она продлится дольше, чем запланировано. По словам Мариуса Стонкуса, "в зависимости от дальности полета, объем компенсаций может составить от 250 до 600 EUR".

Задержки, отмены полетов или сверхпродажа билетов, а также выплата компенсаций авиапассажирам описаны в регламенте ЕС №261, вступившем в силу в 2004 году. Он предусматривает, что авиакомпании обязаны выплачивать авиапассажирам моральную компенсацию в следующих случаях: их полет был задержан более чем на три часа, был отменен с предупреждением менее чем за 14 дней или же пассажира не пустили в самолет в связи со сверхпродажей билетов.