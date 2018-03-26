Как не стать жертвой мошенника: 9 советов туристам

Туристы часто становятся жертвами мошенников, и это неудивительно. Ведь зачастую они не знают местных обычаев, а кроме того, приезжают, как правило, с деньгами и готовностью эти деньги потратить.

Даже самые экономные туристы могут стать жертвой мошенника, так как мошенники зачатую очень изобретательны. Ниже мы расскажем о самых часто встречающихся видах мошенничества, на которые попадаются туристы.

Обращайте внимание на обменники валют, в которых слишком выгодные условия

Во многих странах обмен валюты становится настоящим бизнесом по обману туристов, которые не знают местные курсы обмена валют.

В некоторых случаях обменники обещают, что они возьмут комиссию в 0% за обмен валюты. Это может быть правда, однако при этом курс обмена будет выше, чем официальный, причем намного выше, и в итоге турист все равно переплатит.

Следите внимательно за своими деньгами, которые вы обмениваете

Даже если курс обмена валюты кажется вам справедливым, вы все равно не застрахованы от обмана. Так, один из распространенных видов обмана, это когда вы передаете деньги через окошко, а человек, сидящий внутри кабинки, выдает вам совсем не ту сумму, на которую вы рассчитывали, объясняя это тем, что вы якобы дали меньшую сумму.

Иногда в обменниках выдаются фальшивые купюры.

Именно поэтому нужно внимательно следить за тем, сколько денег вы даете и сколько вам возвращают в обменнике.

Всегда настаивайте на том, чтобы использовать счетчик в такси

В некоторых странах таксисты могут взять с вас лишние деньги, если они понимают, что вы – турист, а тем более состоятельный турист.

Один из самых популярных способов обмануть – это начать договариваться о цене до начала поездки. В таком случае вы все равно заплатите больше, чем заплатил бы местный житель.

Поэтому рекомендуем всегда требовать использование счетчика в такси, причем договариваться о его использовании еще до того, как вы сели в автомобиль.

Будьте бдительны, если таксист предлагает увезти вас куда-то в другое место

Этот вид мошенничества очень распространен в таких странах, как Таиланд и Индия. Так, например, водитель такси соглашается отвезти вас в нужное вам место, но по дороге делает непредвиденную остановку – возле ювелирного магазина или какого-то другого магазина, причем водитель за такие остановки получает часть прибыли от этого магазина.

Вас никто не будет заставлять что-то покупать в тех магазинах, возле которых водитель делает остановки, однако это может оказаться неприятным опытом, поэтому лучше всего настаивать на том, чтобы доехать до нужного вам места без ненужных вам магазинов.

Не принимайте подарков от незнакомцев

Еще один вид мошенничества происходит, когда ненастоящий буддистские монахи подходят к вам и дарят браслеты или медальоны.

Когда турист принимает такой подарок, они начинают агрессивно требовать деньги. Это может поставить вас в неловкую ситуацию.

Причем, по данным издания The New York Times, подобный вид мошенничества может произойти в любом месте на земном шаре – от Нью-Йорка до Непала, так как он основан на желании людей уважительно относиться к другим религиям.

Иногда люди притворяются глухими и просят денег

Этот вид мошенничества особенно популярен в Европе, когда люди притворяются глухими. Иногда они подходят к туристам вместе с детьми и дают им написанные на листке бумаги просьбы пожертвовать деньги на благотворительность. Иногда они делают это довольно агрессивно.

В лучшем случае вы просто окажетесь в неловкой ситуации. В худшем – если вы будете думать слишком долго, то вы можете стать жертвой карманников, которые также окажутся членами банды. А кроме того, как правило, эти люди совершенно точно не являются глухими.

Не попадайтесь на уловку с потерей кольца

Такой вид мошенничества очень популярен в Париже. Человек подходит к вам с кольцом или другим украшением, которое выглядит ценным, и говорит, что видел, как вы его уронили.

Когда вы говорите, что это не ваше, вам предлагают все равно забрать его. Если вы соглашаетесь его взять, то мошенник говорит вам, что он очень бедный, и просит за кольцо деньги, напоминая, что отдал вам кольцо.

Эксперты говорят, что это один из старейших видов мошенничества. В этом случае вам надо сказать, что кольцо не ваше, и поскорее уйти с этого места.

Остерегайтесь карманников и людей, которые предупреждают о них

Туристы в незнакомых местах, несомненно, должны иметь в виду, что нередки карманные кражи. При этом некоторые мошенники пользуются этим. Они становятся в нетуристических местах, где нет большого наплыва туристов, и предупреждают о том, что в этом районе много карманников.

Когда мимо них проходят туристы, они, услышав подобное предупреждение, непроизвольно проверяют свои кошельки, проводя рукой по карману. Туристы убеждаются, что их кошельки на месте, однако это ненадолго. Мошенники видят, где находятся кошельки, и стараются вытащить их.

Поэтому опасаться стоит не только самих карманников, но и тех, кто о них предупреждает. Эти люди, как правило, в сговоре.

И не доверяйте никому, кто прольет кетчуп на вашу рубашку

Еще один вид мошенничества – гулять по туристическим местам и "случайно" пролить кетчуп на вашу рубашку, а затем попытаться неловко почистить ее. Все это служит отвлекающим маневром, так как где-то поблизости ходит еще один мошенник, который в суете подойдет к вам и попытается украсть ваш кошелек или сумку.

Существуют вариации на эту тему. Мошенник может "случайно" врезаться в туриста, и на земле окажутся его многочисленные бумаги. Иногда мошенники даже просят туристов подержать ребенка.