Как подготовиться к авиакатастрофе? Инструкция для пассажиров

Часто летающие пассажиры нередко считают демонстрацию правил безопасности перед полетом скучной обязательной процедурой: они и так знают их наизусть. Авиакатастрофы происходят не так уж часто. Тем не менее во вторник, 17 апреля, пассажирка американской Southwest Airlines погибла из-за аварийной ситуации на борту.

Самолет, на борту которого находилось 149 пассажиров, совершил успешную экстренную посадку. Однако видеозаписи и фотографии, сделанные на борту, вызывают опасения, поскольку на них видно, что многие пассажиры неправильно воспользовались кислородными масками.

Некоторые сотрудники авиакомпаний, уставшие от того, что пассажиры совершенно игнорируют их разъяснения перед полетом, начали писать в соцсетях, почему всем нам стоит начать обращать внимание на инструктаж безопасности.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Один из твитов, написанный бывшим бортпроводников Бобби Лори, пользователи переопубликовали больше 10 тысяч раз.

Бобби Лори в "Твиттере": "ЛЮДИ: Слушайте ваших бортпроводников! ПОЧТИ ВСЕ на этой фотографии с рейса @SouthwestAir #SWA1380 сегодня надели маски НЕПРАВИЛЬНО. Отложите телефон, прекратите делать селфи... и ПОСЛУШАЙТЕ. Закрывайте [маской] НОС и РОТ".

Лори проработал в американских авиакомпаниях 10 лет и помогал в разработке некоторых обучающих брошюр по чрезвычайным ситуациям, которые использует American Airlines.

Он рассказал Би-би-си, что, увидев видеозаписи с рейса, он первым делом обратил внимание на маски: "Конечно, все оказались в ситуации, которой не ожидали, и все паникуют. Но ведь демонстрация правил безопасности проводится в начале каждого полета по всему миру!"