Как с открытки: 9 очаровательных городков, которые нужно посетить в Австрии

Delfi Turgid
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Альпбах
Как с открытки: 9 очаровательных городков, которые нужно посетить в Австрии
Foto: Shutterstock

Основной поток туристов течет в Вену и Зальцбург, обходя вниманием исторические небольшие городки, которые не только богаты изящной архитектурой, но и находятся в живописной местности, пишет DELFI Tūrismagids.

Халльштатт

Как с открытки: 9 очаровательных городков, которые нужно посетить в Австрии
Foto: Shutterstock

Крошечный городок Халльштатт — один из старейших населенных пунктов Австрии. Первые жители появились здесь более 5 тысяч лет назад, в надежде добывать соль из горных залежей. Это занятие долгие века обеспечивало жителям высокий доход и уровень жизни.

Соль добывают здесь и сегодня, однако это уже не единственное, что привлекает сюда деньги — туристы приезжают сюда насладиться невероятными пейзажами озера, гор и старинных зданий.

Как с открытки: 9 очаровательных городков, которые нужно посетить в Австрии
Foto: Shutterstock

1 9
Альпбах

Source info

Delfi Turgid

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