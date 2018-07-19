Как с открытки: 9 очаровательных городков, которые нужно посетить в Австрии

Основной поток туристов течет в Вену и Зальцбург, обходя вниманием исторические небольшие городки, которые не только богаты изящной архитектурой, но и находятся в живописной местности, пишет DELFI Tūrismagids.

Халльштатт

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Крошечный городок Халльштатт — один из старейших населенных пунктов Австрии. Первые жители появились здесь более 5 тысяч лет назад, в надежде добывать соль из горных залежей. Это занятие долгие века обеспечивало жителям высокий доход и уровень жизни.

Соль добывают здесь и сегодня, однако это уже не единственное, что привлекает сюда деньги — туристы приезжают сюда насладиться невероятными пейзажами озера, гор и старинных зданий.