Суть синдрома заключается в нарушении венозного кровообращения в ногах или в тазу, которое грозит образованием тромбов. Если тромб оторвется, при самом печальном сценарии он может "долететь" до сердца, закупорить легочную аптерию и вызвать внезапную смерть.

Из истории

Первый подобный случай был зафиксирован у Ребекки Эйтс в 2008 году. Двадцатипятилетняя девушка провела в полете 13 часов (рейс Сидней — Лос-Анджелес) и спустя несколько часов после приземления почувствовала боли в сердце.

Ребекку доставили в больницу с диагнозом "инфаркт миокарда" и она, к сожалению, умерла: причиной стал тромб. Было известно, что погибшая не страдала заболеваниями глубоких вен конечностей, и стало очевидно, что тромбоз был вызван именно долгим перелетом в эконом-классе.

Советы для подготовки к полету

Проверьте, не входите ли вы в группу высокого риска. Считается, что в большинстве случаев тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) развивается из-за наследственной предрасположенности к тромбозу. Тем не менее на нее также влияют дополнительные факторы, самые опасные: недавно перенесенный перелом бедра или голени, замена тазобедренного или коленного суставов, большая травма, повреждение спинного мозга, госпитализация за последние 3 месяца из-за инфаркта, сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий.

Сходите к врачу. Беременным и только родившим, принимающим оральные контрацептивы, пациентам с артериальной гипертензией, инфекциями (особенно мочевыводящих путей), сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, онкологическими или аутоимунными заболеваниями, перенесшим инсульт с параличами или артроскопическую операцию на бедре рекомендуется обратиться к лечащему врачу за консультацией перед долгим полетом. Возможно, он даст дополнительные рекомендации, чтобы избежать проблем в полете.

Откажитесь от алкоголя. Кроме того, что алкоголь обезвоживает, его действие усиливается в три раза во время полета. Даже небольшая доза может привести к непредсказуемому эффекту и ухудшению самочувствия.

Наденьте специальные чулки или колготки. Исследования специалистов из Американской ассоциации кардиологов, показали, что компрессионный трикотаж помогает снизить вероятность образования тромбов более чем в 19 раз: увеличивается мышечный тонус вен, улучшается циркуляция крови, предотвращается появление свободно перемещающихся тромбов.

Не забывайте двигаться. Препятствовать образованию тромбов будет и активность в полете. Хотя бы прогуливайтесь по салону время от времени, а в идеале делайте зарядку (специальный комплекс упражнений часто публикуют в журналах авиакомпаний). Специалисты рекомендуют вставать с кресла не реже раза в час.

Не экономьте на апгрейде. Обратите внимание на другие места с достаточным местом для ног. Это могут быть кресла, расположенные у аварийного выхода, а также места с увеличенной дистанцией до предыдущего ряда. Как правило, за них нужно немного доплатить, но ваши ноги обязательно скажут вам спасибо.

Не закидывайте ногу на ногу. Долгое пребывание в позе "нога на ногу" ухудшает кровоток и может привести к тромбозу глубоких вен. Кроме того, существует мнение, что у людей с артериальной гипертензией может иногда подниматься артериальное давление именно из-за этого положения ног.

Откажитесь от тесной одежды. Она ухудшает кровоток. Готовясь к полету, забудьте о тесных штанах, сделайте выбор в пользу чего-то свободного и удобного. Узкую и тяжелую обувь лучше сменить на тапочки или балетки.

Пейте больше воды. Во время полета организм быстро теряет влагу, а кровь становится гуще. Постарайтесь пить больше вашей обычной дневной нормы. Специалисты рекомендуют употреблять не меньше 350 миллилитров воды в час. Именно воду или сок: крепкий чай, кофе и газированная вода не рекомендуются.