Как тропиках, только в Европе: 10 самых живописных водопадов Старого Света

По всей Европе разбросаны тысячи водопадов, и все они отличаются. Однако несколько из них впечатляют своими масштабами и качествами. Портал Pandotrip составил список самых интересных водопадов Европы.

Скрадинский бук, Крка, Хорватия

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Хорватия знаменита своими национальными природными парками — Крка и Плитвицкие озера. В отличие от Плитвицких озер, в Крка можно плавать. Здешний водопад Скрадинский бук — одна из самых популярнейших хорватских достопримечательностей и стоит того, чтобы его увидеть. Скрадинский бук состоит из более чем 20 более мелких водопадов, разных по высоте и ширине. Однако, это не единственный такой водопад в Крка — остальными водопадами можно полюбоваться с прогулочной лодки.

Подробная информация: www.np-krka.hr