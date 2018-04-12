Как в Дубровнике, но без людей. Топ-3 курорта Словении для тех, кто хочет моря и не хочет толпы

На юго-западе Словении прячутся настоящие города-жемчужины с домиками пастельных тонов и великолепной кухней. Малоизвестные среднестатистическому туристу города способны удивить и порадовать всеми атрибутами адриатического отдыха, к тому же без толп людей, как в Хорватии, пишет Wanderlust.

Если вы хотите чего-то необычного, то отправляйтесь в Словению — там, на безмятежных заливах полуострова Истрии расположены три городка с богатой историей, расслабленной атмосферой и великолепными предложениями для гурманов — Копер, Пиран и Порторож.

Копер

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В историческом центре Копра вас не покинет ощущение, что венецианцы уехали лишь вчера. Их наследие просматривается в великолепной архитектуре старого города, который раньше назывался Каприс и Юстинополь. Однако влияние итальянской "дольче виты" до сих пор ощущается в умиротворенной атмосфере городка, который сами итальянцы до сих пор называют Каподистрия.

Что посмотреть?

Отправляйтесь к знаковым воротам Муда и вы перенесетесь на века назад. Лабиринт из узких старых городских улочек ведет к главной площади — где вы увидите великолепные образцы венецианской готики: роскошный Преторийский дворец, дворец Лоджии и один из крупнейших кафедральных соборов в Словении. Городская башня возвышается над улочками и домами и с нее открывается замечательный вид на Копер и сверкающее Адриатическое море. Вернувшись на городскую площадь, можно выпить чашку бела кава (латте) в кафе, расположенном в здании 15-го века.

Чем заняться?

Если вы — любитель пляжного отдыха, то вам дорога на пляжи близлежащих городков Анкаран, Струньян или в залив Сан Симон в Изоле. Также можно прокатиться на лодке и насладиться пейзажами Адриатического побережья. Любители пеших и велопрогулок также останутся довольны — отправляйтесь на известняковые холмы Карста, имя которого и дало название известняковым явлениям (воронки, котловины, карры) и живописному гористому ландшафту приморских городов.

Превосходная кулинария

Чаще всего в Словении пьют истрийское красное вино рефоско из местного винограда, который растет на плодородной почве и, говорят, обладает полезными свойствами. В ресторане Hisa Refoska вы узнаете о местной винной культуре и попадете в винный погреб, где когда-то находилась самая большая винная бочка Европы емкостью 40 тысяч литров. Вино рефоско отлично сочетается с местной пастой фузи и истрийскими трюфелями.