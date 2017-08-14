Какую косметику везти из путешествий? Топ-10 их "дзинтарсов"

Австралия

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Бренды:

A'kin, Jurlique, Lucas Papaw, Jojoba Company, Natio, Australian Botanical Products, Billie Goat Soap

Одержимость органикой на острове играет на руку туристу: в количестве местных брендов впору заблудиться. Главные натуральные компоненты в Австралии напоминают завтрак – это масла и молоко. Но для наружного потребления домой везите мыло, кремы и бальзамы, прежде всего с экстрактом эвкалипта или маслом макадамии (а лучше – сами масла). Не таким классическим выбором будут косметические и лечебные продукты на основе мелалюка (растение, по свойствам повторяющее пенициллин), сандала, чайного дерева и мазь из папайи. А совсем экзотический вариант – попробовать целебное масло (читай: жир) страуса эму. Молочным велнесом в Австралии правят козы: кроме брусочного мыла компании "Мыло козы Билли" обратите внимание на их шампуни и кондиционеры на основе козьего молока, где зачастую оно практически единственный ингредиент.