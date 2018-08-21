Калифорния выживет? 13 удивительных фактов о землетрясениях

Когда мы говорим о природных катаклизмах, то землетрясения приходят на ум в числе самых первых. Но что мы знаем о землетрясениях? Reader's Digest рассказывает о любопытных фактах о землетрясениях.

Землетрясения происходят намного чаще, чем вы представляете

В среднем землетрясения происходят каждый день. Геологическая служба США в год регистрирует около 500 000 землетрясений по всему миру. Многие из них проходят незамеченными, поскольку затрагивают ненаселенные районы или имеют слишком малую магнитуду. По данным Национального центра информации о землетрясениях США, каждый день фиксируется около 50 землетрясений, что в среднем составляет около 20 000 землетрясений в год.

Землетрясения бывают смертоносными

В 2017 году из-за землетрясений погибло по меньшей мере 1230 человек.

Но подземные толчки — не самое опасное

Большинство травм и смертей вызвано не самой сейсмической активностью, а обрушившимися зданиями и другими объектами. Более того, землетрясения вызывают и другие катастрофы, например, цунами. Если эпицентр землетрясения оказывается где-то в океане, то цунами забирает больше жизней, чем само землетрясение. В 1906 году в Сан-Франциско произошло сильное землетрясение, но большую часть разрушений вызвал пожар, возникший в результате подземных толчков.

Как измеряется землетрясение

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Многие думают, что пишущая часть сейсмографа — и есть его сенсор, но это не так. Когда начинаются подземные толчки, движется основание сейсмографа, а подвешенный на пружинной подвеске груз остается неподвижным, поскольку пружина поглощает все колебания и фиксируется разница между подвижной и неподвижной частями сейсмографа.

Эпицентр землетрясения определяют по трем точкам

Сейсмологи определяют эпицентр землетрясения, объединяя данные из трех разный сейсмических станций. Они отслеживают время, в которое сейсмические волны достигли станций и рассчитывают их скорость. Таким образом они узнают, на каком расстоянии от точек оказался эпицентр, и рисуют вокруг них круги с радиусом, равным этому расстоянию. Та точка, где пересекаются все три круга и есть эпицентр.

Крупнейшее землетрясение в истории

Крупнейшее землетрясение магнитудой 9.5 произошло в Чили в 1977 году. Второе по силе землетрясение произошло на Аляске в 1964 году — его магнитуда составила 9.2.

Землетрясения не учащаются

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Число землетрясений магнитудой 6.0 и больше остается более-менее постоянным. С 1900 года ученые фиксируют примерно 17 крупных (магнитудой 7.0-7.9) и одно сильное (8.0 и выше) землетрясений в год. Разрушительное землетрясение в Гаити в 2010 году имело магнитуду 7.0, а землетрясение в Японии в 2011 году — 9.0.

Землетрясения можно отслеживать

Национальная геологическая служба США разработала карту землетрясений во всем мире, которая работает в режиме реального времени. Вы удивитесь, как часто в мире происходят землетрясения.

Сведения о землетрясениях собираются уже очень давно

Первая запись о землетрясении в Калифорнии была создана в 1769 году экспедицией Гаспара де Портола, которое участники экспедиции испытали недалеко от будущего Лос-Анджелеса. Однако первые сейсмографы появились в Китае уже во втором веке.

Землетрясения могут изменить карту Земли

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Сильные землетрясения могут сделать существующие карты непригодными, что добавляет забот спасателям, ведущим работы на поверхности. В таких случаях помогают новые изображения, полученные со спутников, которые показывают, насколько изменился рельеф.

Землетрясения происходят и на Луне

Технически, на Луне происходят "лунотрясения", но технически сейсмическая активность на спутнике Земли аналогична тому, что испытываем мы с вами. Впрочем, лунотрясения обычно не настолько сильны и разрушительны, как те, что мы испытываем на Земле.

Большинство землетрясений происходят в одной и той же области

Эту область обычно называют Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом. Всего в этой зоне насчитывается 328 из 540 действующих наземных вулканов на Земле. На западном побережье Тихого океана это "огненное кольцо" тянется от полуострова Камчатка через Курильские, Японские, Филиппинские острова, остров Новая Гвинея, Соломоновы острова и Новую Зеландию до Антарктиды. Восточная часть кольца включает вулканы северо-восточной Антарктиды, островов Огненной Земли, Анд, Кордильер и Алеутских островов. В этом кольце произошло около 90% всех мировых землетрясений и 80% самых мощных из них.

Самый подверженный землетрясениям штат в США не Калифорния

И хотя именно ее мы все вспоминаем в первую очередь, Калифорния занимает в этом списке почетное второе место. А лидером по количеству землетрясений в США является Аляска, которая испытывает землетрясения магнитудой 7 и выше как минимум раз в год.