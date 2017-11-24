Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 9
Тенерифе — лучший выбор для семей
Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать
Foto: Shutterstock

Для многих Канарские острова сродни любимому свитеру — знакомый и проверенный выбор, чтобы погреться зимой. Однако не все так просто — если бы люди действительно знали о всех возможностях отдыха на Канарах, то этот свитер бы мгновенно оказался на всех подиумах Парижа и Нью-Йорка, а билеты были бы раскуплены в момент, пишет The Telegraph.

Мы все привыкли думать, что Канары — это просто очередной остров со стандартным набором для отдыхающих: гостиницы, пляж, море, рестораны и несколько экскурсий. Но где еще можно пройтись от доисторических джунглей до пустыни, повысить адреналин на водных аттракционах, посмотреть на китов, а потом поужинать в мишленовском ресторане и все это в январе?

Не впечатляет? А как насчет пройтись по подземным пещерам из лавы, увидеть древние пирамиды, прогуляться по древним лесам, увидеть ящериц и ночное небо, настолько ясное, что кажется, можно увидеть край Вселенной? Не забывайте, о местных винах, престижных полях для гольфа и деревушек, расположенных на склонах гор, барбекю на вулканах, и невероятных блюдах местной кухне, которые готовят в подземных ресторанах. А ведь мы даже не упомянули о пляжах. Каждый из восьми островов непохож на остальные, поэтому только вам решать, который из них больше всего подходит именно вам.

1 9
Тенерифе — лучший выбор для семей

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Таллин, Польша, Канары... 10 лучших мест для бюджетного отдыха в 2018 году

Таллин, Польша, Канары... 10 лучших мест для бюджетного отдыха в 2018 году

Куда махнуть в межсезонье? Шесть новых прямых рейсов из Риги

Куда махнуть в межсезонье? Шесть новых прямых рейсов из Риги

Топ-10 экскурсий на Тенерифе, которые обязательно нужно посетить

Топ-10 экскурсий на Тенерифе, которые обязательно нужно посетить

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

"Невыездные" паспорта и визовые ловушки. Простые правила, которые могут спасти ваше путешествие (33)

10 недорогих авиакомпаний, которые в следующем году сделают отпуск еще дешевле

10 недорогих авиакомпаний, которые в следующем году сделают отпуск еще дешевле (1)

Иностранцам запретили венчаться на греческом Родосе из-за британской пары, сделавшей эротическое фото на фоне часовни

Иностранцам запретили венчаться на греческом Родосе из-за британской пары, сделавшей эротическое фото на фоне часовни

подробнее
9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

"Невыездные" паспорта и визовые ловушки. Простые правила, которые могут спасти ваше путешествие (33)

10 недорогих авиакомпаний, которые в следующем году сделают отпуск еще дешевле

10 недорогих авиакомпаний, которые в следующем году сделают отпуск еще дешевле (1)

Топ-10 экскурсий на Тенерифе, которые обязательно нужно посетить

Топ-10 экскурсий на Тенерифе, которые обязательно нужно посетить (1)

подробнее