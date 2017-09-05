Галерея Уффици во Флоренции

Карта Италии: обязательные места для посещения
Foto: Vida Press

Галерея Уффици — это настоящий кладезь для тех, кто любит искусство. Здесь собраны сокровища мировой живописи, которые просто необходимо увидеть хотя бы раз в жизни! И знаете для чего? Для того, чтобы почувствовать себя частью истории, ощутить дыхание прекрасного и насладиться шедеврами.

Так, первой коллекцией галереи стали картины, которые оставил Флоренции кардинал Леопольдо Медичи. Со временем количество произведений искусства в Уффици только росло и в настоящее время продолжает пополняться, в том числе работами современных авторов.

Рекомендации по посещению галереи:

  1. Фото и видеосъемка в галерее запрещены, это стандартное правило для всех мест подобного типа.
  2. Время работы галереи Уффици — с 8:30 до 19:00, но помните о том, что посетить это место хотят многие, поэтому будьте готовы к очереди на входе.
  3. Нельзя проносить с собой в галерею напитки и еду.
  4. Если вы хотите послушать экскурсию, лучше заранее забронировать себе место через интернет, но ни в коем случае не опаздывайте. Если вы не можете заранее спланировать поход в Уффици, то вы всегда можете воспользоваться такой услугой как аудиогид, только предусмотрите залог в виде какого‑то из документов.
  5. В свой день рождения галерею вы можете посетить бесплатно.