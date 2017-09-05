Карта Италии: обязательные места для посещения

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Что первое приходит на ум, когда вы слышите об Италии? Колизей, каналы Венеции, Пизанская башня. А ведь это далеко не все достопримечательности, с которыми нужно познакомиться при посещении этой солнечной и гостеприимной страны. Поэтому если в ближайшее время вы планируете поездку в Италию и хотите, чтобы маршрут получился запоминающимся и максимально интересным, то возьмите на заметку основные места для посещения на карте Италии, пишет "Рамблер.Путешествия".
Галерея Уффици во Флоренции
Foto: Vida Press
Галерея Уффици — это настоящий кладезь для тех, кто любит искусство. Здесь собраны сокровища мировой живописи, которые просто необходимо увидеть хотя бы раз в жизни! И знаете для чего? Для того, чтобы почувствовать себя частью истории, ощутить дыхание прекрасного и насладиться шедеврами.
Так, первой коллекцией галереи стали картины, которые оставил Флоренции кардинал Леопольдо Медичи. Со временем количество произведений искусства в Уффици только росло и в настоящее время продолжает пополняться, в том числе работами современных авторов.
Рекомендации по посещению галереи:
- Фото и видеосъемка в галерее запрещены, это стандартное правило для всех мест подобного типа.
- Время работы галереи Уффици — с 8:30 до 19:00, но помните о том, что посетить это место хотят многие, поэтому будьте готовы к очереди на входе.
- Нельзя проносить с собой в галерею напитки и еду.
- Если вы хотите послушать экскурсию, лучше заранее забронировать себе место через интернет, но ни в коем случае не опаздывайте. Если вы не можете заранее спланировать поход в Уффици, то вы всегда можете воспользоваться такой услугой как аудиогид, только предусмотрите залог в виде какого‑то из документов.
- В свой день рождения галерею вы можете посетить бесплатно.