Карта Италии: обязательные места для посещения

Галерея Уффици во Флоренции

Foto: Vida Press

Галерея Уффици — это настоящий кладезь для тех, кто любит искусство. Здесь собраны сокровища мировой живописи, которые просто необходимо увидеть хотя бы раз в жизни! И знаете для чего? Для того, чтобы почувствовать себя частью истории, ощутить дыхание прекрасного и насладиться шедеврами.

Так, первой коллекцией галереи стали картины, которые оставил Флоренции кардинал Леопольдо Медичи. Со временем количество произведений искусства в Уффици только росло и в настоящее время продолжает пополняться, в том числе работами современных авторов.

Рекомендации по посещению галереи: