Китцбюэль — город, подаривший миру лыжный спорт

Китцбюэль и горнолыжная езда — эта связь легендарна. И уже длится в течение 120 лет. Ни один другой горнолыжный курорт не может похвастаться такой долговременной, успешной историей лыжного спорта.

Городок Кицбюэль, один из самых известных центров зимнего отдыха Австрии, лежит на самом востоке Тироля в живописной долине возле слияния нескольких рек. Главное его украшение — массивный горный хребет Вильдер-Кайзер, который возвышается над более близкими отрогами подобно зубчатой стене. Кицбюэль — центр большого горнолыжного региона, который включает курорты Аурах, Кирхберг, Йохберг, Пасс-Турн и Ашау.

Кицбюэль — городок небольшой, но очень уютный и имеет все атрибуты классического курорта: отели, бары, рестораны, дискотеки, ночные клубы и казино. Есть на что взглянуть и помимо горных лыж: старинные кирхи, ратуша и даже 3 замка. Но всё-таки главное здесь — это спорт: трассы для горных и беговых лыж, сноуборда, катки для конькобежцев и фигуристов. А еще — сама история лыжного спорта!

Лыжный пионер Франц Райш

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"Зепп, мне нужно тебе дать оплеуху, чтобы ты понял, как здорово это было — кататься на лыжных досках", — сказал Франц Райш своему другу Йозефу Герольду после своего первого лыжного похода. За несколько недель до этого Райш прочитал вызвавшую всеобщий интерес книгу "Что такое лыжи" норвежского полярного исследователя Фридтйофа Нансена и решил попробовать.

Франц Райш, чьей второй родиной стал Китцбюэль, осенью 1892 года приобретает, вдохновившись книгой Нансена, пару "лыжных досок из далёкого севера". Несмотря на скептическое отношение многих жителей Китцбюэля, он начинает совершать длительные лыжные походы. А 15 марта 1893 года ему удаётся даже совершить первый в мире горнолыжный спуск с горы Китцбюэлер Хорна. В первом номере журнала "снежный ботинок" от 1 ноября 1893 он описал свои приключения и тем самым создал первое описание лыжного спорта.

У Райша быстро нашлись единомышленники, которые решили проводить совместные лыжные прогулки. А начиная с 1895 года в городе стали регулярно проводиться лыжные гоночные соревнования. Рука об рука с лыжным спортом шло и развитие зимнего туризма. Местные жители стали сдавать путешественникам первые апартаменты, постепенно открывались отели и пансионаты, а также предоставлялись платные уроки езды на лыжах.

Китцбюэльский клуб лыжников (K.S.C.)

В 1902 г. было основано объединение зимнего спорта Китцбюэля, которое в 1903 г. было переименовано в "Китцбюэльский клуб лыжников Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.)". K.S.C. , вероятно, является одним из самых известных горнолыжных клубов в мире. Сегодня в клуб входят более 6500 членов 30 национальностей. Успехи спортсменов клуба не имеют себе равных. Они завоевали в общей сложности 51 олимпийскую медаль и более 200 медалей чемпионатов мира.

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К основным задачам клуба K.S.C. относится организация горнолыжных соревнований Ханенкамм- Реннен и оказание поддержки юношества во всех видах лыжного спорта: горные лыжи, сноуборд, ски-кросс, бег на длинные дистанции, биатлон, прыжки с трамплина и скандинавское двоеборье.

Лыжная школа "Красные дьяволы" Китцбюэля

В 1926 году была основана лыжная школа Китцбюэля. Под руководством Карла Коллера (1950 — 1975) она становится известной во всём мире. Будучи гением маркетинга, он совместно с художником Альфонсом Вальде (Alfons Walde) воплотил в жизнь идею "красных дьяволов", введя красные свитера, красные шапки и современные плакаты. Опытный предприниматель Коллер изобрел "общий котелок лыжной школы" и всем лыжным инструкторам предоставил возможность участвовать в прибыли. Со временем он революционирует путь обучения катания на лыжах (например, обучающая методика с применением более коротких лыж без опоры на палки или обучение во время игры для подрастающего поколения в "детской стране") и выпускает видео и учебники по катанию на лыжах. Сегодня горнолыжных инструкторов из Китцбюэля можно встретить во всех горнолыжных регионах мира, они играют ведущую роль в распространении этого вида спорта.

Горнолыжные соревнования Ханенкамм-Реннен

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В марте 1931 года состоялись первые горнолыжные соревнования Ханенкамм-Реннен, что стало еще одной важной вехой в истории лыжного спорта Китцбюэля. После окончания Второй мировой войны горнолыжные гонки проводились на различных трассах и непрерывно приобретали всё большее значение. В конце 1940-х Штрайф (Streif) и Ганслернханг (Ganslernhang) окончательно стали основными трассами гонок Ханенкамм-Реннен, которые превратились в важнейшие горнолыжные соревнования в мире.

Тона Зайлер и лыжная супер-команда

Совершенно особую роль в истории лыжного спорта играет легендарная "лыжная супер-команда". Тони Зайлер, Эрнст Хинтерзеер, Хиас Ляйтнер, Андерль Мольтерер и Фритц Хубер. Тони Зайлер добился невероятной популярности и стал первой мировой супер-звездой зимнего спорта. Его популярность достигла даже Японии. 3 олимпийских золотых медали заложили основу для его экстраординарной карьеры.

3S-гондолы

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3S-гондола является технической революцией подвесных канатных дорог и соединяет между собой зоны катания Китцбюэль/Кирхберг и Йохберг/Рестерхёэ. Подвесная канатная дорога, открытая в январе 2005 года, побила сразу два мировых рекорда еще во время строительства: это самая максимальная высота над землёй (400 м) и самый длинный пролёт всех воздушных канатных дорог (2507 м). Дистанция, которую проходит гондола, составляет 3,6 км, при этом используется только одна опора.

Наглих, Рессманн и горная вершина St. Elias

Горнолыжники-экстремалы из Китцбюэля Аксель Наглих и Петер Рессманн 11 августа 2007 года впервые в истории совершили горнолыжный спуск с высочайшей горной вершины Святого Ильи в Северной Америке вплоть до аэропорта "Icy Bay". Кроме того, им удалось совершить самый длинный лыжный спуск в мире. Гора Saint Elias считается одной из самых высоких в мире. Высота от подножия до вершины составляет 5489 метров.

История лыжного спорта Китцбюэля в цифрах:

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1888

Отель Замок Лебенберг (Schloss Lebenberg) открывает впервые свои двери также и во время зимнего сезона.

1893

Первый альпийский горнолыжный спуск в Австрии, осуществлённый Францем Райшем. Спуск на лыжах с горы Китцбюэлер Хорн, 15 марта 1893.

1893

Опубликование первого альпийского текста лыжника, автор Франц Райш. Журнал "Снежный ботинок" от 1 ноября 1893.

1895

Первые лыжные гонки в Китцбюэле. Победитель Йозеф Герольд.

1898

Первые международные туристы-лыжники приезжают в Китцбюэль.

Первое коммерческое и военное обучение катанию на лыжах.

1902

Основание объединения зимних видов спорта Китцбюэля (в 1931 переименованное в Китцбюэльский лыжный клуб (K.S.C.)

1905

Первый Тирольский горнолыжный чемпионат в Китцбюэле.

1907

Первые австрийские горнолыжные соревнования в Китцбюэле.

1926

Основание лыжной школы Китцбюэля "Красные черти".

1929

Hahnenkammbahn — первая спортивная канатная дорога в Австрии.

1931

Первые горнолыжные гонки Ханенкаммреннен 28 и 29 марта 1931.

1935

Принц Уэльский, будущий король Эдуард VIII, приезжает для катания на лыжах в Китцбюэль, что вызывает большой наплыв британских туристов.

1950

Первый ночной слалом при искусственном освещении на склоне Ганзлернханг

25 декабря 1950. Крл Кёллер принимает на себя руководство лыжной школой и ведёт её к мировой славе.

1955

Китцбюэльская супер-команда и Тони Зайлер доминируют в горнолыжном мире

Лыжные инструкторы из Китцбюэля — "модный экспорт" во всём мире.

1956

Тони Зайлер Toni торжествует победу в Кортина д´Ампеццо, выигрывает 3x олимпийское золото, 4x золотых медалей чемпионатов мира. Зайлер превращается "за ночь" в мировую звезду зимних видов спорта.

1971

Командир космического корабля "Апполон-13" Джеймс Артур Ловелл проводит лыжный отпуск в Китцбюэля.

2004

Подвесная канатная дорога 3S-Bahn — самая сенсационная и современная дорога с бесконечным канатом в мире.

2007

Китцбюэльским горнолыжникам Акселю Наглиху и Петеру Рессманну вдаётся совершить 11 августа 2007 восхождение и самый длинный горнолыжный спуск с горы St. Elias.

2010

Давид Крайнер становится олимпийским чемпионом в командных соревнованиях по лыжному двоеборью в Ванкувере

2011

Давид Крайнер выигрывает двойное золото в в командных соревнованиях по лыжному двоеборью в Осло.