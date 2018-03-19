Киты, горячие источники и прогулки в ледниках: Топ-5 идей чем заняться в Исландии в вашу первую поездку

Помимо прогрессивной музыкальной сцены и странных рыбных деликатесов Исландия известна своей удивительной природой, где можно снимать фантастические фильмы безо всяких декораций. Wanderlust предлагает 9 идей того, чем можно заняться в Исландии.

Искупаться в термальных водах

Foto: Shutterstock

Исландцы любили купать в горячих источниках со времен викингов. Не залезть в благодатное тепло бьющих из недр земли ключей было бы упущением. К тому же нет ничего лучше, как расслабиться после долгого пешего похода по местным красотам, и согреться после пронизывающего ветра с океана.

Голубая лагуна — самый популярный в Исландии бассейн с горячими источниками и самый людный. Лагуна Миватн также популярна и находится среди поистине марсианских пейзажей: кратеры, расщелины, лавовые слои и сольфатары — гейзеры сернистого газа.

Однако термальные бассейны рассыпаны по всей стране, поэтому спросите у местных, какие им нравится больше всего, и направляйтесь туда — вполне возможно, что вы там будете одни и весь бассейн будет в вашем распоряжении.