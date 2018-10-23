Когда Эрмитаж уже не впечатляет: Пять отличных однодневных поездок из Санкт-Петербурга

Чтобы по-настоящему оценить великолепие Санкт-Петербурга, одной поездки, разумеется, будет мало. Но даже если вы прибыли в имперскую столицу России впервые, вам все-таки стоит на время сбежать из нее в близлежащие парки, дворцы и средневековые города, которые являются значительной частью его культурного ареала, пишет Lonely Planet. В Пушкин, Павловск, Петергоф, Кронштадт и Выборг легко добраться на автомобиле, туристическом автобусе или общественном транспорте, и они никогда не перестанут впечатлять своей историей и величием.

Почувствуйте себя царской особой в Пушкине Foto: Shutterstock Каждый ребенок знает историю о том, как юный Александр Пушкин в Царскосельском лицее прочел свои стихи патриарху русской литературы, знаменитому поэту Гавриилу Державину и получил его благословение. Этот лицей теперь является музеем и одной из популярных достопримечательностей города Пушкина. Здесь же находится и Александровский дворец, в котором царская семья Романовых жила до своего трагического конца во время революции 1917 года. Но самым известным в Пушкине, без сомнения, является спроектированный Растрелли дворец императрицы Екатерины Великой, где находится Янтарная комната, которая была украдена нацистами, а в конце 20-го века восстановлена с нуля российскими специалистами. 1. Прогуляйтесь по дворцовому парку в Павловске

Прогуляйтесь по дворцовому парку в Павловске 2. Насладитесь симфонией фонтанов Петергофа

Насладитесь симфонией фонтанов Петергофа 3. Почувствуйте морскую мощь России в Кронштадте

Почувствуйте морскую мощь России в Кронштадте 4. Проникнитесь средневековыми фантазиями в Выборге