Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран

Delfi Turgid
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Австрия: кому нужна Вена, если есть Грац
Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран
Foto: Shutterstock

Очень часто в популярных странах все внимание туристов на себя перетягивают столицы, оставляя другим городам крохи туристического потока и внимания. Нам же это только на руку — очень часто эти города ничуть не хуже, а иногда и интереснее столиц. Telegraph Travel предлагает посетить 13 "вторых по величине" городов.

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Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран
Foto: Shutterstock

Главная достопримечательность — Старый город, расположенный на вершине трех холмов. Здесь можно увидеть останки римской, греческой и фракийской культур среди сотен отреставрированных деревянных домов 19-го века. Жемчужина города — старинный амфитеатр.

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Австрия: кому нужна Вена, если есть Грац

Source info

Delfi Turgid

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