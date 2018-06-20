Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран

Очень часто в популярных странах все внимание туристов на себя перетягивают столицы, оставляя другим городам крохи туристического потока и внимания. Нам же это только на руку — очень часто эти города ничуть не хуже, а иногда и интереснее столиц. Telegraph Travel предлагает посетить 13 "вторых по величине" городов.