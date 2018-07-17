Королевское путешествие: 9 исторических замков Великобритании

Delfi Turgid
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Кенсингтонский дворец
Королевское путешествие: 9 исторических замков Великобритании
Foto: Eusebius@Commons / cc

За всю свою историю Великобритания прожила немало кровопролитных войн и сражений за власть. Сменились времена и правители, но многие замки — безмолвные символы могущества — сохранились до сих пор. DELFI Tūrismagids рассказывает об истории и судьбе самых знаменитых из них.

Замок Хайклер

Королевское путешествие: 9 исторических замков Великобритании
Foto: Haley Blackmore / cc

Замок Хайклер находится в графстве Хепшир и построен на месте средневекового замка. В 17-м веке его хозяевами стал род Карнарвонов, к которому принадлежал известный английский египтолог и коллекционер лорд Карнарвон, который со своим коллегой обнаружил гробницу Тутанхамона. В 18-19-м веках замок реконструировали по проекту архитектора Барри, автора проекта здания Парламента в Лондоне, и превратили в классический особняк. Замок стал известен на весь мир благодаря телесериалу "Аббатство Даунтон".

Королевское путешествие: 9 исторических замков Великобритании
Foto: Gill Griffin / cc

В 1987 году граф решил открыть свой замок для посетителей. Для удобства туристов было решено установить двери между курительной комнатой и салоном, и во время строительных работ в скрытых нишах в стенах были обнаружены драгоценности, предметы египетского искусства и ювелирные украшения. Вслед за ними последовали и другие находки почти во всем замке.

Королевское путешествие: 9 исторических замков Великобритании
Foto: Shutterstock

Замок можно осмотреть в сопровождении гида, причем не только само здание, но и парк, сады и лесной домик. В честь лорда Карнарвона в подвале находится экспозиция, которая рассказывает о его достижениях.

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Кенсингтонский дворец

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Delfi Turgid

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